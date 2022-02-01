Цены на потребительском рынке Ставрополья ниже общероссийских Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росстат посчитал, в каких городах России жизнь дороже, а в каких - дешевле. В исследовании отдельное место уделили Ставропольскому краю. Журналист "КП-Ставрополь" изучил, как менялся индекс стоимости жизни в городах региона.

КАК ВЫСЧИТАЛИ ИНДЕКС

Индекс стоимости жизни в России выявляют с 2011 года. Показатель позволяет оценить ценовую ситуацию на потребительском рынке в регионах. В исследование попали 290 городов России. В массив информации попадают цены за 21 по 25 числа каждого месяца. Это стоимость набора из 264 видов потребительских товаров и услуг. Среди них - продукты, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда, бытовые вещи по типу будильника или DVD-проигрывателя и стандартные услуги - лечение зуба, ЖКХ и другие.

Отметим, что в расчет не берут средний доход населения города. При выставлении индекса стоимость товаров в населенном пункте соотносят со среднероссийским показателем.

ГДЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ ЖИТЬ ДОРОЖЕ ВСЕГО

С 2011 года в исследование попали четыре ставропольских города: Ставрополь, Невинномысск, Буденновск и Пятигорск. Изначально самым дорогим населенным пунктом края был Ставрополь, но затем показатель стал меньше среднего. За десять лет относительно федеральных показателей заметно выросли цены в Пятигорске. И сейчас город-курорт - самый дорогой на Ставрополье и во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Картина выглядит следующим образом.

Индекс потребительских цен в городах СКФО. Фото: таблица Росстата

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