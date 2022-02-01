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Общество1 февраля 2022 14:28

Следком проверит педагога из Ставрополя, заставившую детей плевать в мальчика за шалости

Женщина устроилась в другой детсад сразу после скандального увольнения
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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Мэрия города обещает к 10 февраля разобраться в скандальной истории

Мэрия города обещает к 10 февраля разобраться в скандальной истории

Фото: Влад КОМЯКОВ

Глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил коллегам проверить информацию о глумлении над ребенком в детском саду Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте, который случился в 2017 году, рассказала мама мальчика. Со слов одной из девочек группы она узнала, что воспитатель ставила ее ребенка в круг и заставляла детей по очереди плевать в него. Таким образом она наказывала его за ослушание.

Под записью, опубликованной полтора года назад, на днях стали появляться гневные комментарии.

Под записью, опубликованной полтора года назад, на днях стали появляться гневные комментарии.

Фото: Личный архив героя публикации

Психологу учреждения через гипотетическую ситуацию удалось выяснить у других детей, что это правда. После разбирательств внутри учреждения воспитательница уволилась и извинилась перед женщиной, объясняя свои методы работы с детьми тем, что ее "бес попутал".

Через четыре года мать ребенка узнала, что уволенная воспитательница устроилась в другой детский сад. Корреспондент "КП-Ставрополь" поговорил с сотрудниками нового детсада женщины. Они заявили, что довольны педагогом.

- К нам в сад воспитатель пришла больше четырех лет назад. В трудовой книжке нет ни одной записи о дисциплинарном взыскании. Ее очень любят дети и ценят родители. А какие она занятия и утренники проводит - красота! [...] Затронули такую грязь! Это когда было? Да и было ли так, как рассказывают? Со своей стороны можем дать воспитателю только положительную характеристику!

После скандального увольнения женщина прошла курсы переподготовки "Теория и методика дошкольного образования", а в марте 2019 года - курсы повышения квалификации по теме "Инклюзивное обучение детей с инвалидностью". Педагогический стаж воспитательницы - 8 лет.

- Я считаю, что человек психически нездоровый не может работать в сфере образования, - уверена мать мальчика.

Пост собрал огромное количество лайков.

Пост собрал огромное количество лайков.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И ее поддержала актриса театра и кино Эвелина Бледанс, оставив под публикацией комментарий.

- Родная, чем я могу вам помочь? Не молчите никогда о таких вещах! Надо разбираться! И наказывать!

Кроме СУ СКР по Ставропольскому краю, проверкой инцидента занимается комитет образования администрации города Ставрополя. Мэрия ожидает получить результаты к 10 февраля.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия: Ставропольский край
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