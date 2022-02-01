Следком проверит педагога из Ставрополя, заставившую детей плевать в мальчика за шалости

Мэрия города обещает к 10 февраля разобраться в скандальной истории Фото: Влад КОМЯКОВ

Глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил коллегам проверить информацию о глумлении над ребенком в детском саду Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте, который случился в 2017 году, рассказала мама мальчика. Со слов одной из девочек группы она узнала, что воспитатель ставила ее ребенка в круг и заставляла детей по очереди плевать в него. Таким образом она наказывала его за ослушание.

Под записью, опубликованной полтора года назад, на днях стали появляться гневные комментарии. Фото: Личный архив героя публикации

Психологу учреждения через гипотетическую ситуацию удалось выяснить у других детей, что это правда. После разбирательств внутри учреждения воспитательница уволилась и извинилась перед женщиной, объясняя свои методы работы с детьми тем, что ее "бес попутал".

Через четыре года мать ребенка узнала, что уволенная воспитательница устроилась в другой детский сад. Корреспондент "КП-Ставрополь" поговорил с сотрудниками нового детсада женщины. Они заявили, что довольны педагогом.

- К нам в сад воспитатель пришла больше четырех лет назад. В трудовой книжке нет ни одной записи о дисциплинарном взыскании. Ее очень любят дети и ценят родители. А какие она занятия и утренники проводит - красота! [...] Затронули такую грязь! Это когда было? Да и было ли так, как рассказывают? Со своей стороны можем дать воспитателю только положительную характеристику!

После скандального увольнения женщина прошла курсы переподготовки "Теория и методика дошкольного образования", а в марте 2019 года - курсы повышения квалификации по теме "Инклюзивное обучение детей с инвалидностью". Педагогический стаж воспитательницы - 8 лет.

- Я считаю, что человек психически нездоровый не может работать в сфере образования, - уверена мать мальчика.

Пост собрал огромное количество лайков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И ее поддержала актриса театра и кино Эвелина Бледанс, оставив под публикацией комментарий.

- Родная, чем я могу вам помочь? Не молчите никогда о таких вещах! Надо разбираться! И наказывать!

Кроме СУ СКР по Ставропольскому краю, проверкой инцидента занимается комитет образования администрации города Ставрополя. Мэрия ожидает получить результаты к 10 февраля.