На Ставрополье 2 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число зараженных в регионе достигло 146118. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье за сутки диагноз “коронавирусная инфекция” подтвердился у 1252 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Число зараженных в регионе достигло 146118.

За вчерашний день от коронавируса скончались 14 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 6482.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных коронавирусом в крае. Краевой центр по-прежнему антилидер в этом списке. Так, за вчерашний день в Ставрополе коронавирусом заболело 434. Число зараженных в краевой столице достигло 32694.

В Александровском районе 30 человек, в Апанасенковском - 15, в Арзгирском районе – 25 человек, в Благодарненском районе – 56, в Георгиевском городском округе – 120, в Ипатовском городском округе - 32, в Красногвардейском – 40, в Петровском городском округе – 77, в Буденновском районе – 30, в Туркменском районе - 94.

В Невинномысске - 24, в Кисловодске - 51, Железноводске - 15.

Есть также территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Андроповский, Изобильненский, Новоалександровский, Степновский городские округа и районы. А также город Лермонтов.

- Уберечь от заражения или тяжелого течения болезни помогает иммунизация. Оба компонента вакцины получили 1 миллион 60 тысяч ставропольчан.– рассказал губернатор жителям Ставрополья.

Также за прошедшие два дня в крае были привиты 495 детей. По словам министра здравоохранения края Владимира Колесникова, побочных эффектов у детей не наблюдается.