ФСБ задержала жителей Ингушетии, продававших пистолеты и автоматы

Фото: оперативная съемка от МВД РФ

В Ингушетии силовики ФСБ России совместно с сотрудниками 1-й оперативно-разыскной части ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу накрыли банду, чьи участники подозреваются в незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и переделке охолощенного оружия в боевое.

Полицейские задокументировали пять фактов сбыта – шести пистолетов и одного автомата, переделанных кустарным способом под стрельбу боевыми патронами. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике. Видео со спецоперацией и комментарий представителя министерства внутренних дел России опубликованы на официальном сайте ведомства:

- В январе текущего года в ходе грамотно спланированной спецоперации в момент сбыта двух незаконно изготовленных пистолетов полицейские при участии коллег из ФСБ России и Росгвардии задержали ранее судимого жителя Республики Ингушетия, - сообщает генерал-майор полиции Ирина Волк. - В дальнейшем были установлены и задержаны еще трое активных участников группы, двое из которых занимались непосредственно переделкой оружия.

Заведено уголовное дело по части 5 статьи 222 и части 2 статьи 223 УК РФ. Двое фигурантов арестованы, остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. При обысках в доме подозреваемых нашли и изъяли три пистолета Макарова и автомат Калашникова с признаками внесения конструктивных изменений, различные боеприпасы, составные части оружия и инструменты.

Расследование продолжается. Идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по выяснению всех обстоятельств противоправной деятельности.