Виновник трагедии, в которой 23-летняя фельдшер потеряла ногу, получил срок

23-летняя фельдшер Алина Афанасиади

В Ессентуках закончили рассматривать уголовное дело о трагическом ДТП, в котором 23-летняя фельдшер Алина Афанасиади потеряла ногу. Водителя признали виновным и заставили выплатить компенсацию, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

11 марта 2021 года бригада "Скорой" приехала на вызов по улице Володарской в Ессентуках. Машина стояла на дороге с включенными проблесковым маячком, фельдшер работала неподалеку. Пьяный 31-летний горожанин не снизил скорость, сначала сбил девушку, а затем влетел в транспорт медиков.

В результате Афанасиади получила серьезные травмы, из-за которых ей пришлось ампутировать правую ногу. Через несколько дней она объявила о сборе средств на протез, стоящий 3 млн рублей.

Сейчас 22 – летняя Алина проходит лечение в одной из больниц Ставрополя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ставропольчанка вынуждена искать деньги на вторичный многофункциональный протез ноги стоимостью три миллиона рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Против виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД в состоянии опьянении, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровье". В ходе предварительного следствия мужчина признал вину, но возместить вред пострадавшей не пробовал.

- Судом виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

В деле также фигурировал гражданский иск потерпевшей, по которому она просила взыскать с подсудимого компенсацию в 3 млн рублей. Требования девушки полностью удовлетворены.