На Ставрополье 3 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Количество выздоровевших за прошедшие сутки увеличилось на 760 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье - за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 1404 заболевших. Об этом сообщил губернатор края на своей официальной странице в Instagram. Число зараженных в регионе достигло 143737.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 13 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставропольского края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Так, с начала пандемии COVID-19 число умерших в крае достигло 6495.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером по-прежнему остается Ставрополь, за сутки в краевой столице заболели 635 человек.

В Александровском районе - 34, в Андроповском - 6, в Арзгирском - 26, в Благодарненском - 70, в Буденновском - 54, в Георгиевском городском округе - 117, в Грачевском районе - 8, в Изобильненском - 27, в Кировском -21, в Красногвардейском районе - 34, в Курском - 4, в Левокумском районе - 43, в Нефтекумском округе - 28, в Новоселицком - 7, в Минераловодском - 19, в Петровском - 60, в Советском - 8, в Степновском районе - 31, в Шпаковском - 22.

В Пятигорске - 5 человек, в Кисловодске - 79, в Ессентуках - 22, в Железноводске - 27, в Невинномысске - 17.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая: Апанасенковский, Ипатовский, Кочубеевский, Новоалександровский, Предгорный, Новоселицкий, Труновский и Туркменский районы и городские округа, а также город Лермонтов.

К 3 февраля на Ставрополье 17% ковид-коек остаются свободными. В больницу были госпитализированы 190 человек. Ставропольские врачи делают все, чтобы помочь заразившимся. И спасти жизни заболевших, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

- Минимизировать угрозу со стороны инфекции помогает вакцинация. Полностью курс иммунизации против COVID-19 в нашем крае прошли 1 миллион 62 тысяч человек, - предупреждает жителей края губернатор Владимир Владимиров.