Спасенного на Эльбрусе мужчину без памяти разместили в приюте

Родные потерявшего память на Эльбрусе мужчины так и не нашлись. Фото: "Альтернатива".

Временное пристанище обрел оказавшийся за две тысячи километров от дома на Эльбрусе Анантолий Акуленко из Брянской области. Мужчина с потерей памяти размещен в приюте под Волоколамском после неудачной попытки найти его дочь.

- Нам удалось пристроить того самого человека с горы, Анатолия Владимировича, в убежище к нашим друзьям, - рассказал «КП-Северный Кавказ» представитель общественного движения против рабства «Альтернатива».

Напомним, Анатолий Акуленко был замечен сотрудниками кафе на турбазе на Эльбрусе. Мужчина был в легкой одежде и без экипировки. Мужчина помнил свое имя и то, что он из Брянской области, но то, как и почему оказался за несколько тысяч километров от дома он объяснить не смог.

Работники кафе связались с волонтерами и мужчину с провалами в памяти доставили сначала в Москву, а потом в Брянскую область к брату. Встрече с Анатолием брат не обрадовался и отказался его принимать. Общественникам, обратившимся в полицию, удалось выяснить, что у мужчины есть дочь, которая живет в Санкт-Петербурге.

Поиски дочери Анатолия Акуленко ни к чему не привели, дома ее не оказалось. Сейчас мужчина находится под присмотром сотрудников приюта временного размещения, а волонтеры просят его родных откликнуться.

- Просим связаться с нами, мы готовы предоставить ей местонахождение её отца, - говорит представитель общественного движения «Альтернатива».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брат отказался от спасенного на Эльбрусе мужчины без памяти

Седовласый Анатолий Акуленко до сих пор не может вспомнить, как оказался в горах Кавказа (подробнее).