В Дагестане ученики сгоревшей школы будут ходить на уроки в общежитие

Старая школа сгорела дотла. Фото: администрация Цунтинского района.

В Дагестане дотла сгорела единственная школа в селении Хибиатли Цунтинского района.

Пожар начался поздно вечером 10 февраля 2022 года. Пламя охватило более 150 квадратных метров старого здания. На борьбу с пламенем тут же бросились местные жители. Пока пожарные расчеты пытались добраться до места ЧП по гололеду, селяне водой из реки заливали горящую школу.

- В 23:00 на момент прибытия пожарных пожар был локализован и ликвидировано открытое горение, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в администрации Цунтинского района.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты занимаются промывкой конструкций.

Первый этаж здания школы каменный, второй - деревянный, крыша - металлопрофиль по деревянной обрешетке. Двухэтажное здание старой школы давно признано аварийным. Несмотря на состояние, здесь непрерывно продолжался учебный процесс. За парты ежедневно садилось 87 учеников.

Причины возгорания еще предстоит установить. Проводить занятия в сгоревшей практически дотла школе невозможно. Пока решено организовать учебный процесс в сельском общежитии. Под классные кабинеты выделено четыре помещения.

Стоит отметить, что это не первая сгоревшая в Цунтинском районе школа. Ровно три года назад, в феврале 2019 года, полностью сгорела средняя школа в селении Гениятль. Школа также была единственным образовательным учреждением в селе. Ученикам сгоревшей в Гениятль школы пришлось добираться на занятия в соседнее село.

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