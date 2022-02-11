На Ставрополье 11 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Рост числа заболевших снизился за сутки. Фото: Ксения Высотина

В Ставропольском крае 11 февраля снизился рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в крае коронавирус выявлен у 1663 человек, днем ранее эта цифра составляла – 1826. Об этом утром в пятницу рассказал губернатор Владимир Владимиров. С начала пандемии вирус подхватили более 160,5 тысяч человек.

На сравнительно невысоком уровне остается смертность среди зараженных новой коронавирусной инфекцией. За сутки в крае скончалось 12 человек, за все время пандемии – 6579.

Роспотребнадзор рассказал, где на Ставрополье за сутки выявили больше всего зараженных.

Традиционно возглавляет список по росту числа зараженных краевая столица. За сутки в Ставрополе положительный тест сдали 562 человека. На втором месте Георгиевский округ, где число заболевших увеличилось на 137 человек, замыкает тройку лидеров по суточной заболеваемости в крае Буденновский район с показателем в 135 человек. Рост числа заболевших отмечен и в Благодарненском районе, где за сутки вирус выявили у 120 местных жителей.

В пяти территориях Ставрополья за сутки не выявили ни одного заразившегося. Зараженных не обнаружили в Апанасенковском, Грачевском, Ипатовском и Петровском районах, а также в городе Лермонтов.