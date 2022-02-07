Воспитатель, заставившая детей плевать в мальчика, уволилась из детского сада в Ставрополе

Воспитатель решила уйти из сферы образования. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попавшая в центр скандала воспитательница уволилась из детского сада в Ставрополе и заявила о нежелании работать с детьми в дальнейшем. О том, что женщина решила уйти из сферы образования рассказала мама мальчика, пострадавшего от действий педагога. Факт увольнения подтвердили и в городской мэрии.

- Воспитатель уволилась по собственному желанию, - рассказали корреспонденту «КП-Ставрополь» в администрации краевого центра.

В администрации отметили, что в отношении педагога также завершена проверка, которую проводил комитет образования Ставрополя.

- Никаких нарушений в работе детского сада №79, а также в деятельности воспитателя не выявлено, - рассказали в администрации Ставрополя. - Жалоб со стороны родителей и нареканий от руководства сада в отношении педагога не поступало.

Напомним, о жестких методах воспитания в одном из детских садов города рассказала мама, чей ребенок пострадал от действий воспитателя. Произошло все еще весной 2017 года в выпускной группе сада. Воспитатель, желая проучить мальчика с задержкой развития, поставила его в центр круга и сказала остальным детям оплевать его.

Мама мальчика, узнавшая о произошедшем, поспешила разобраться в ситуации. Работа психолога с детьми, ставшими невольными участниками инцидента, подтвердила достоверность произошедшего: воспитатель действительно велела ребятам плевать поочередно в ослушавшегося мальчика. Тогда мать обиженного ребенка настояла на увольнении педагога.

В инциденте разбирались психологи. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Огласку история получила только через четыре года.

- Я кое-что должна сыну. Поставить точку над i в самой несправедливой истории его детства, - написала женщина на своей странице в соцсети и рассказала подробности инцидента.

Воспитатель продолжила педагогическую карьеру, устроившись в другой детский сад. После скандала на прежнем месте работы она прошла курсы переподготовки «Теория и методика дошкольного образования», а в марте 2019 года - курсы повышения квалификации по теме «Инклюзивное обучение детей с инвалидностью» и была на хорошем счету у руководства.

- К нам в сад воспитатель пришла больше четырех лет назад. В трудовой книжке нет ни одной записи о дисциплинарном взыскании. Ее очень любят дети и ценят родители. А какие она занятия и утренники проводит - красота!- рассказал представитель администрации детсада в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь». - Со своей стороны можем дать воспитателю только положительную характеристику!

На рассказ матери о странных методах воспитания остро отреагировали пользователи соцсетей. Поддержала женщину и звезда ТВ Эвелина Бледанс, которая сама воспитывает особенного мальчика.

- Родная, чем я могу вам помочь? Не молчите никогда о таких вещах! Надо разбираться! И наказывать! - написала артистка.

Воспитатель удалила страницу в соцсети из-за волны негатива в свой адрес. Фото: страница педагога в соцсетях.

В деталях инцидента разбирается региональный следком.

К слову, педагог удалила личные страницы из соцсетей после начала проверок и резких высказываний горожан в свой адрес.

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