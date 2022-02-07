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Здоровье7 февраля 2022 7:57

На Ставрополье 7 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За прошедший день в крае выздоровело 857 человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За вчерашний день от коронавируса скончалось 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

За вчерашний день от коронавируса скончалось 12 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае к утру 7 февраля зафиксировали 1491 новый случай заражения коронавирусом, из них 415 человек - несовершеннолетние разных возрастов. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 154,2 тысячи человек.

Также за сутки в больницы госпитализировали 171 человека (8 детей), выздоровели 857 человек, скончались - 12. Глава региона принес соболезнования родственникам тех, кто не смог победить болезнь. Однако стоит отметить, что летальность остается на низком уровне, а число госпитализаций детей очень мало.

"КП-Северный Кавказ" выяснила, в каких округах Ставропольского края нашли больше всего зараженных. Как всегда, абсолютным антилидером среди территорий оказался Ставрополь: здесь медики нашли 445 новых заболевших. На втором месте находится Новоалександровский городской округ (134), третье место разделили Георгиевский и Буденновский округа (92).

Меньше всего зараженных в Нефтекумском округе (3 человека), Александровском (5 человек) и Арзгирском (5 человек) муниципалитетах. Также есть территории, где не нашли ни одного зараженного коронавирусом. В их числе Андроповский, Кочубеевский, Левокумский округа и город Лермонтов.

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