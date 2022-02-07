«Кричала свое имя и просила помощи»: в Москве помешали похитить 20-летнюю девушку, чтобы выдать замуж в Дагестане

Айшат пыталась спрятаться от семьи в столице. Ей на помощь пришли полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве родственники разыскали и избили сбежавшую от домашнего насилия 20-летнюю девушку. Прошлой осенью Айшат Хирамагомедова попросила убежище в одном из столичных кризисных центров. Чтобы полицейские в родной республике не объявили ее в розыск после побега, она заранее написала заявление про добровольный уход из дома.

По словам волонтеров центра в Москве, несколько месяцев Айшат вздрагивала от каждого шороха и очень боялась внезапного визита ее родных. Только после курса у психолога она сумела встать на ноги. Айшат даже подыскала себе работу и жилье, так серьезно она была настроена начать новую жизнь.

- Но 4 февраля нам пришло сообщение, что наша подопечная - обратившийся назвал ее имя и фамилию, находится в ОВД по Донскому району, - рассказывают в центре «Крепость». - Этот человек сообщил, что стоял в очереди в ОВД, чтобы подать заявление в полицию, а рядом тащили девушку, которая выкрикивала свое имя и просила, чтобы кто-нибудь связался с нами.

Похищали Айшат ее брат Гаджи и отец Ансар. Девушку прилюдно оскорбляли и били. Неравнодушные прохожие потребовали от полицейских вмешаться. Полиция отреагировала и забрала всех в отделение. Со слов волонтеров, прямо в отделении отец и брат еще раз избили Айшат, не обращая ни на кого внимания.

- Родственники буквально считают Айшат своей собственностью - рабыней, вещью и функцией, - объясняют в кризисном центре, где девушка пряталась от семьи. - Через некоторое время в отделение приехал наш адвокат и предоставил Айшат юридическую помощь.

Девушка написала заявление на отца и брата и дала показания, после чего поехала в больницу.

- В результате медицинского освидетельствования у Айшат зафиксировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы мягких тканей, - обратили внимание волонтеры. - Сейчас девушка находится в безопасном убежище. Ей оказали медицинскую помощь, но потребуется длительное медикаментозное лечение. Наш психолог оказывает ей экстренную помощь для снятия состояния шока.

Родственников Айшат отпустили. Они предупредили координаторов кризисного центра, что все равно вернут девушку домой.

Как стало известно «КП», Хирамагомедову хотели насильно выдать замуж за человека, которого она даже не видела. О ее местонахождении рассказала семье подруга, с которой Айшат поделилась своей историей.

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