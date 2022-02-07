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Здоровье7 февраля 2022 10:50

Продлят ли школьные каникулы после 16 февраля на Ставрополье

На Ставрополье назвали главную причину продления школьных каникул после 16 февраля
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Каникулы должны начаться 10 февраля и закончиться 16 числа

Каникулы должны начаться 10 февраля и закончиться 16 числа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продлят ли школьные каникулы после 16 февраля на Ставрополье - губернатор региона сделал заявление по этому вопросу. Он провел заседание краевого совета по противодействию коронавирусу и поднял вопрос продления февральских каникул для школьников.

- Уровень заболеваемости школьников необходимо держать на ежедневном контроле. На следующей неделе мы должны решить, в каком формате будет продолжено обучение в наших образовательных учреждениях - очном или дистанционном. Также целесообразно проработать возможность продления каникул после 16 февраля, - заявил губернатор Владимир Владимиров.

Школьники уже сейчас учатся дистанционно, их перевели на "удаленку" с 3 февраля. Каникулы начнутся 10 числа и продлятся до 16 февраля. Что будет дальше - зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, к утру 7 февраля медики зафиксировали 1491 новый случай заражения коронавирусом, из них 415 человек - дети. При этом госпитализация требуется немногим зараженным несовершеннолетним, за сутки ковид-койки заняли всего 8 детей.

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