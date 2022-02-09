Лавина или болезнь: массовая гибель краснокнижных дагестанских туров взволновала экологов

В лаборатории исследуются пробы биологического материала, взятые у мертвых животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массовая гибель краснокнижных туров в Дагестане взволновала экологов и республиканские власти. В Тляратинском заказнике за несколько дней нашли около 60 (!) мертвых дагестанских горных козлов. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. ЧП уже обсудили на совещании в правительстве региона.

- По имеющейся информации, в период гибели животных на данной территории наблюдалась лавиноопасная ситуация, - сказано на сайте правительства РД. - Вместе с тем не исключается возможность массового заболевания.

Специалисты ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский» и Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора с ветврачом Тляратинского районного ветеринарного управления отобрали пробы биологического материала для проведения экспертизы.

- Попросил прокурора Дагестана Алексея Владимировича взять ситуацию на личный контроль и дать поручение провести тщательную проверку по данному происшествию, - пишет в свою очередь депутат Хамзаев на своей странице в соцсети.

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