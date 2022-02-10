На Ставрополье 10 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Более 20% инфекционных коек остаются свободными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае 10 февраля зарегистрировали 1826 случаев заражения коронавирусом, из них детских случаев - 467. Всего известно 158 864 фактах инфицирования в регионе. Роспотребнадзор рассказал, где на Ставрополье больше всего зараженных коронавирусом.

По суточному приросту больных лидирует Ставрополь.

1. Ставрополь +573

2. Георгиевский округ +210

3. Кировский округ +163

4. Левокумский округ +92

5. Новоалександровский район +81

6. Пятигорск +80

7. Нефтекумский округ +76

8. Кисловодск +72

По общему числу случаев заражения также на первом месте - Ставрополь.

1. Ставрополь - 37370

2. Георгиевский округ - 10215

3. Невинномысск - 7830

4. Буденновский округ - 7811

5. Кисловодск - 7126

6. Благодарненский округ - 5171

7. Пятигорск - 5159

8. Ипатовский округ - 4881

Выздоровлением закончились 134 767 случаев заражения коронавирусом, смертью - 6585. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что более 20% коечного фонда остается свободным.