На Ставрополье 10 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Более 20% инфекционных коек остаются свободными
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ставропольском крае 10 февраля зарегистрировали 1826 случаев заражения коронавирусом, из них детских случаев - 467. Всего известно 158 864 фактах инфицирования в регионе. Роспотребнадзор рассказал, где на Ставрополье больше всего зараженных коронавирусом.
По суточному приросту больных лидирует Ставрополь.
1. Ставрополь +573
2. Георгиевский округ +210
3. Кировский округ +163
4. Левокумский округ +92
5. Новоалександровский район +81
6. Пятигорск +80
7. Нефтекумский округ +76
8. Кисловодск +72
По общему числу случаев заражения также на первом месте - Ставрополь.
1. Ставрополь - 37370
2. Георгиевский округ - 10215
3. Невинномысск - 7830
4. Буденновский округ - 7811
5. Кисловодск - 7126
6. Благодарненский округ - 5171
7. Пятигорск - 5159
8. Ипатовский округ - 4881
Выздоровлением закончились 134 767 случаев заражения коронавирусом, смертью - 6585. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что более 20% коечного фонда остается свободным.