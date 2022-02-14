На Ставрополье 14 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В крае продолжается тестирование на COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за прошедшие сутки выявили еще 1705 зараженных коронавирусной инфекцией. Среди жителей края, сдавших положительный тест на COVID-19 - 262 несовершеннолетних. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составило 165644 человека, более 11 тысяч заболевших - дети. Об этом утром 14 февраля 2022 года рассказал глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что в крае продолжается иммунизация населения против коронавируса.

- Уже более 1 миллиона 82 тысяч наших земляков полностью завершили курс иммунизации, - рассказал губернатор.

Тем временем в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю сообщили, где на Ставрополье за сутки выявлено больше всего зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Так, лидером по числу заболевших по-прежнему остается Ставрополь. За сутки в краевой столице вирус выявлен у 675 человек. На втором месте Георгиевский округ, где 166 положительных тестов, на третьем месте Новоалександровский округ, где за сутки заболели 123 человека.

В четырех районах Ставрополья за сутки не выявлено ни одного случая заболевания. Зараженных не выявили в Александровском, Новоселицком, Туркменском районах и в городе Лермонтов.