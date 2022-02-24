Случайно застал голой: ставропольца, сжегшего изнасилованную 17-летнюю падчерицу, отправили в тюрьму

Над девушкой надругались в бессознательном состоянии Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ставропольском крае вынесли приговор 54-летнему жителю Ипатовского района, которого обвиняли в убийстве и изнасиловании дочери бывшей. Об этом сообщает осведомленный источник "КП-Ставрополь".

Еще в 2019 году мать девушки порвала с мужчиной. Время от времени он приходил, чтобы помириться, но всякий раз - неудачно. В марте 2021 года отверженный напился и снова явился, женщины на месте не оказалось. Зайдя в дом, пьяный мужчина случайно увидел голой 17-летнюю падчерицу, которая приехала в родное село Тахта из колледжа, и стал до нее домогаться.

Следственные действия на месте преступления. Фото: СУ СКР по СК

- Он предложил ей заняться любовью, но девушка отказала. Началась ссора. После нескольких ударов девушка отключилась, в бессознательном состоянии мужчина изнасиловал ее. А затем задушил. Тело он пытался сжечь, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Мария. Фото: Telegram-канал "Ставрополь Интересный"

Таким образом насильник пытался избавиться от тела студентки. Но замести следы он не успел: его заметили соседи и через час, после попытки скрыться, задержали полицейские. По "горячим" следам следствие установило все обстоятельства преступления. Поначалу считали, что мужчина убил падчерицу, но после ряда досудебных экспертиз подозрения, что девочку изнасиловали, подтвердились. К уголовному дело, кроме статьи "Убийство", добавили "Изнасилование". Уже через три месяца дело было передано в районный суд.

- Дело рассматривали недолго, тоже три месяца. Мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам строгого режима. Приговор уже вступил в силу, - рассказывает информированный собеседник издания.

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