Сержант получает лечение в военном госпитале Фото: СОЦСЕТИ

Военнослужащий Ибрагимхалил Гаджиев во время специальной операции на Украине спас боевых товарищей, прикрыв от снаряда собой. Уроженец села Мачада Шамильского района в Дагестане освобождал село Красная Поляна в Донецкой области от националистов, засевших в местной школе.

Что сделал Ибрагимхалил Гаджиев

Старший стрелок Гаджиев проявил героизм, когда на его сослуживцев направили гранатомет. Сержант оттолкнул их, приняв основной удар на себя. Снаряд разорвался совсем близко, сильно ранив лицо. Боец вопреки этому сумел выстоять и даже отказывался уезжать в военный госпиталь. Просил остаться на время в военном бункере, чтобы скорее вернуться в строй.

- У меня не было выбора. Если бы я не заметил, что на товарищей направлен гранатомет, они бы погибли. Я с этим жить бы не смог. Я сумел толкнуть их и счастлив, что сделал это, – рассказывает Гаджиев. - Я умолял, заберите меня и отвезите к товарищам воевать.

Ибрагимхалил Гаджиев - фото до и после

Когда раненого стрелка все же доставили в военный госпиталь, ему пришлось сделать сложнейшие операции. По словам сержанта, когда он снял солдатскую каску, глаз и челюсть вывались.

Ибрагимхалил Гаджиев до ранения, во время лечения и в настоящее время. Фото: личный архив героя публикации / kprf-rd.ru

Биография Ибрагимхалила Гаджиева

Сейчас жизни Ибрагимхалила Гаджиева ничего не угрожает: он лечится в госпитале Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что дома в Буйнакске (сам мужчина - уроженец села Мачада Шамильского района) его ждут жена и трое маленьких детей, он желает снова принимать участие в специальной операции России на Украине. Бесстрашного бойца шокировали тела детей у донецкой школы...

- Чужих детей не бывает, - уверен Гаджиев.

Награды Ибрагимхалила Гаджиева

27 марта 2022 года Ибрагимхалилу звонил глава Дагестана. Сергей Меликов поделился подробностями разговора:

- Я передал ему добрые пожелания дагестанцев и уже поручил ответственным службам оказать парню и его семье всю необходимую помощь. Скорее выздоравливай, Ибрагимхалил! Мы все за тебя переживаем, - написал политик у себя в Telegram.

30 апреля Сергей Меликов подписал указ о награждении Ибрагимхалила Гаджиева орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», в июне ему вручили золотую звезду «Герой Дагестана», а в августе - Орден Мужества.