Северная Осетия получит многомиллиардные инвестиции на реализацию прорывных проектов

Фото: пресс-служба главы РСО - А.

Создание кластеров, технопарков и особых экономических зон, строительство современных медицинских центров, модернизация городского хозяйства, цифровизация образования и общественного транспорта - это лишь часть масштабных проектов, которые уже в ближайшее время будут реализованы в Северной Осетии благодаря заключенным на полях Петербургского экономического форума договоренностям.

- Практически все эти соглашения - не рамочные, а реальные перспективные проекты, которые мы уже или реализуем, или собираемся реализовать в ближайшем будущем. По этому пути и будем двигаться дальше, - сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, подводя итоги работы на форуме. - Радует и то, что в сложных условиях санкционного давления и в целом недружественной политики Запада экономика Российской Федерации не рухнула, и Владимир Путин на пленарном заседании приводил примеры, кому реально хуже стало от введения санкций. Да, и нам тоже непросто. Но тот путь, по которому мы сегодня идем, это путь не «закрытой» экономики. Это путь в том числе интеграции. Не хотят одни - сменим на других. Интерес к России всегда есть, ее невозможно изолировать. Россия сегодня на подъеме. И я думаю, что некоторые крутые повороты, которые уже произошли, непременно дадут свои положительные результаты, которые мы сможем увидеть.

«Быстро двигаться в нужном направлении»

Развитие промышленности и улучшение инвестиционного климата РСО - А - в числе приоритетных для республиканских властей направлений. Способствовать реализации стоящих перед Северной Осетией задач на этом важном пути будут объединенные усилия правительства РСО - А, Общероссийской общественной организации «Российский Союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и Северо-Осетинского Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», заключившие между собой трехстороннее соглашение.

На повышение инвестиционной привлекательности будут направлены и мероприятия, предусмотренные другим документом, подписанным на ПМЭФ, - с Ассоциацией кластеров и технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). Речь в том числе о создании и развитии кластеров и технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами.

- Северная Осетия - это сердце Кавказа, в регионе есть большие возможности для создания кооперационных цепочек, развития промышленной инфраструктуры. Самое главное, что руководство республики занимает проактивную позицию и сегодня стремится использовать все методы и механизмы для развития экономики. Наша экспертиза и опыт помогут Северной Осетии быстро двигаться в правильном направлении. Открываются огромные перспективы, - отметил директор АКИТ Андрей Шпиленко.

Толчком для развития промышленного сектора станет и создание на площадке завода «Ирстоун» во Владикавказе частного индустриального парка, где на единой территории разместятся сразу несколько видов производств. Об этом на ПМЭФ Сергей Меняйло договорился с инвестором Владимиром Гуриевым.

По словам главы РСО - А, открытие парка позволит создать новые рабочие места и обеспечить увеличение налоговых поступлений. А для бизнеса, уверен Владимир Гуриев, это реальная возможность быстро и без лишних затрат наладить свое производство: - Арендатор, резидент индустриального парка, получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на подготовленной площадке с подведенными коммуникациями, созданной инфраструктурой, дорожной сетью и всеми возможными согласованиями от надзорных органов. Это позволяет снизить издержки за счет более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции.

Высокие технологии на страже здоровья

Еще одно соглашение правительство РСО - А заключило с компанией «Медскан». Оно касается стратегического сотрудничества в развитии услуг высокотехнологичной инновационной медицины и привлечении частных инвестиций в создание на территории республики двух современных медцентров - многопрофильного и реабилитационно-восстановительного, с использованием богатых местных природно-рекреационных ресурсов.

Кроме того, планируется оказание услуг в области ядерной медицины, направленной на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также на улучшение диагностики и лечения с использованием новейших технологий в кардиологии, онкологии, уро логии, неврологии и эндокринологии. Важно и то, что в республике появятся новые высокооплачиваемые рабочие места. Кроме того, сотрудничество в этом направлении будет также содействовать привлекательности республики с ее уникальной природой как центра услуг по реабилитации. Для «Медскана», кстати, это первый проект в СКФО.

ВАЖНО

Без цифры никуда

Соглашение между Се верной Осетией и Сбербанком предусматривает развитие новых цифровых технологий в республике, внедрение автоматизации и платформенных решений, в частности проекта в сфере городского хозяйства «Умный город». Цифровизация коснется системы здравоохранения, образования и городского общественного транспорта. Кроме того, сотрудничество затронет развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Фото: пресс-служба главы РСО - А,

- Мы рады направить на ши лучшие технологические решения на развитие экономики и социальной инфраструктуры Северной Осетии. Наши эксперты проведут подробный анализ региона и предоставят рекомендации для дальнейшего формирования стратегии нашего взаимодействия. Уверен, что наша совместная работа с правительством региона будет плодотворна и быстро про демонстрирует первые результаты, - сказал по итогам подписания документа президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. - Предстоит еще обсудить детали, но в целом соглашение о сотрудничестве подписано, этот доку мент для нас имеет важное стратегическое значение. И в плане развития новых цифровых техно логий, внедрения современных программных решений - от сфер здравоохранения и образования до городского общественного транспорта. Будем работать и дальше в этом на правлении, - отметил Сергей Меняйло

ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФОРУМЕ

Мамисон: общая стоимость - около 19 млрд рублей, с созданием свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

«Кластер «Агропромышленный комплекс» (в него вошли проекты по закладке яблоневого сада, строительству плодохранилища, те пличного комплекса, агроэкотуристического парка, многопрофильного агропромышленного комплекса, а также вертикально-интегрированного агрохолдинга): общая сумма - 34,1 млрд рублей, создание 2308 новых рабочих мест.

«Транспортно-логистический комплекс» (строительство нового аэровокзального комплекса и индустриально-логистического парка): общая стоимость около 5 млрд рублей, создание около 2 тысяч новых рабочих мест.

«Развитие новых туристических дестинаций» (создание тематического семейного пар ка с различными аттракционами и туристско-рекреационного комплекса): стоимость проектов - около 4,5 млрд рублей; объем производства после выхода на проектную мощность - более 400 тыс. чел. в год; создание 557 новых рабочих мест.

«Создание форелевого хозяйства» (размещение стратегического центра развития пресноводного рыбоводства на территории Северной Осетии. Инициатор проекта - ООО «Остров Аквакультура»): стоимость - 1 млрд руб., объем производства после выхода на проектную мощность - около 5 тыс. тонн живой рыбы в год, создание 38 новых рабочих мест.