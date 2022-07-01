Разин проклял Дану Борисову за ее мнение о судах с Шатуновым

Разин набросился на Борисову. Фото: Евгения ГУСЕВА/ Михаил ФРОЛОВ

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин накинулся с проклятиями на белокурую теледиву Дану Борисову. По мнению телеведущей, досталось ей от Разина за ее мнение о судах с Шатуновым.

- Андрей Разин недоволен, что я высказала свое мнение по вопросу его судов с Юрой Шатуновым, - рассказала на странице в социальных сетях Дана Борисова и прикрепила скрин сообщений, пришедших ей с официальной странички продюсера легендарной российской группы.

Разин назвал ее «неблагодарной» и написал: «Будь ты проклята».

К слову, на своей страничке 58-летний шоумен никак не прокомментировал свой выпад, ставший в итоге достоянием общественности.

Напомним, в июне 2022 года Разин утратил свое законное право на исключительное исполнение песен группы «Ласковый май». Ставропольский суд встал на сторону солиста группы Юры Шатунова, передав ему права на исполнение песен. Борьба за достояние «Ласкового мая» длилась не один десяток лет.

По мнению многочисленных поклонников творчества детдомовского мальчишки, ставшего кумиром, именно судебные тяжбы и подкосили здоровье Шатунова. Спустя неделю после заключительного судебного заседания Юры Шатунова не стало. Артист, чей голос знали и любили миллионы, скончался в карете «скорой помощи» от обширного инфаркта. Исполнить свои хиты в запланированном длительном турне он так и не успел.

Прощание с Юрой Шатуновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проститься со звездой пришли тысячи поклонников. Люди пели его «Белые розы» и несли цветы. К могиле Шатунова после прощания доставили несколько тонн белых роз. «Скорбящий» кум, друг и коллега Шатунова Андрей Разин на похороны не явился. Свои соболезнования родным он выражает в социальных сетях, не забывая напомнить о своем с ними родстве.

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