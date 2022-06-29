Как на Ставрополье пожилым людям помогают жить активно и интересно

Природа, движение и общение с единомышленниками - залог хорошего настроения и самочувствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С каждым годом в Ставропольском крае все больше людей почтенного возраста становятся активными участниками общественной жизни, занимаются творчеством, спортом, осваивают новые знания и навыки, необходимые в современном обществе, - в общем, живут полноценно и интересно.

Более того, многие из них хотят приносить пользу окружающим и с радостью это делают. Такая позитивная тенденция сложилась в крае в последнее время во многом благодаря успешной реализации различных региональных проектов и программ в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Качественное долголетие

Социальная защита всегда была и остается приоритетным направлением для краевой власти. В этой сфере, как подчеркнул губернатор Владимир Владимиров, «работают настоящие профессионалы - замечательные специалисты, коллективы с высокими компетенциями, уникальными наработками и опытом оказания помощи людям». И в нынешнее непростое время благодаря четко выстроенной работе краевая система социальной защиты отлично справляется с трудностями и оперативно приходит на помощь всем, кому она особенно нужна.

В настоящее время дополнительную помощь от государства получают более миллиона ставропольцев, то есть практически каждый третий житель края. Это инвалиды, дети-сироты, малообеспеченные многодетные семьи, ветераны, «дети войны», люди, оставшиеся без работы.

Безусловно, одна из ключевых задач, стоящих перед правительством региона, - создание условий для рождения детей и поддержания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но, как сказала министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова, «обеспечить активное, качественное долголетие граждан старше трудоспособного возраста - не менее важная и сложная задача». На ее решение направлен региональный проект «Старшее поколение», на мероприятия в рамках которого в 2022 году предусмотрено 93,17 млн руб. из краевой казны.

Сегодня в крае около 190 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов являются получателями социальных услуг. Из них 3,5 тысячи человек постоянно проживают в стационарных учреждениях Ставрополья. Центрами соцобслуживания охвачено более 170 тысяч пожилых ставропольцев, только за прошлый год им оказано свыше 10 миллионов услуг. Социальные услуги в них предоставляются преимущественно в полустационарной форме или в форме обслуживания на дому.

Скандинавская ходьба на Ставрополье с каждым годом становится все популярнее. Фото: Олег УКЛАДОВ

По особой системе

- Зачастую пожилые люди и инвалиды не имеют финансовой возможности оплачивать услуги сиделки. Конечно, в крае есть дома-интернаты, специальные пансионаты. Но для пожилого человека очень важна жизнь в семье, среди родных, в привычных для него условиях, - говорят в минсоцзащиты края. - В 2019 году наш край стал одним из пилотных регионов, где начали внедрение (в рамках регионального проекта «Старшее поколение») системы долговременного ухода, ее цель - обеспечить тем, кто нуждается в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь - как на дому, так и в стационаре, а также научить семьи таких людей самостоятельно ухаживать за близкими.

За три года реализации пилотного проекта на Ставрополье проделана большая работа по усовершенствованию системы - и с точки зрения правовой основы, и в плане материально-техническом, расширен и перечень социальных услуг.

На сегодняшний день проект реализуется совместно с организациями соцобслуживания и медицинскими учреждениями в 25 муниципальных образованиях края. Всего системой долговременного ухода охвачено более 17,5% от общего числа проживающих в крае и признанных нуждающимися в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

Во всех центрах соцобслуживания края организована работа служб индивидуально сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном медицинском уходе (сейчас в крае их 399 человек).

Также во всех центрах действует «Санаторий на дому» - для оказания помощи в укреплении физического и психического здоровья немобильных и маломобильных пожилых людей и инвалидов, для предоставления социально-оздоровительных услуг в домашних условиях, проведения сеансов массажа, фитотерапии, адаптивной физкультуры. В прошлом году услугой «Санаторий на дому» воспользовались 4748 человек.

Возрастным ставропольцам для улучшения их физического состояния предлагается специальный комплекс занятий оздоровительной физкультурой с элементами лечебной гимнастики. Активно используются фито-, водо- и грязелечение по медицинским показаниям.

Кроме того, в центрах соцобслуживания Ставрополья реализуют такие проекты, как «Час здоровья», «Школа здорового питания», Академия здорового образа жизни. В 2021 году в оздоровительных занятиях приняли участие 3222 ставропольца пожилого возраста (на 54% больше, чем в 2020 году).

КСТАТИ

Важно отметить, что с каждым годом в крае повышается качество и доступность социальных услуг для селян, которые составляют почти 64% всех получателей соцуслуг. Для них организованы «поезда милосердия», мобильные бригады, оборудованы и компьютерные классы, передвижные парикмахерские и мастерские, работают выездные библиотеки и другие - перечень услуг такого формата постоянно расширяется. В 2021 году мобильными формами в крае обслужили 22,29 тысячи человек.

«В заботе о других становишься моложе»

Растут из года в год и ряды ставропольских активистов движения «Серебряное волонтерство» - сейчас полезной добровольческой деятельностью занимаются более 1,5 тысячи жителей края в возрасте старше 55 лет. С 2018 года численность геронтоволонтеров в крае увеличилась в пять раз!

Многие из них становятся инициаторами популярных проектов. Как, к примеру, Ольга Викторовна из Предгорного округа, открывшая в этом году на базе Комплексного центра соцобслуживания Школу правильного питания для людей старшего поколения. Ольга Викторовна - в этом деле профессионал, она по специальности технолог общественного питания.

На занятиях пенсионеры учатся готовить простые, вкусные и полезные блюда из доступных продуктов. Кроме того, здесь можно дополнительно обучиться основам карвинга - декоративного вырезания, в основном, из фруктов и овощей, и декоративного оформления кондитерских изделий.

- Добровольчество помогает пожилым людям раскрыть их потенциал, улучшает качество жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом, - уверены в минсоцзащиты. - Сегодня добровольческое движение организаций соцобслуживания края насчитывает 104 волонтерских отряда. В 2021 году «серебряными» волонтерами было инициировано и проведено 562 мероприятия, оказана помощь более чем 3000 пожилым гражданам, в том числе 936 ставропольцам, находящимся на стационарном социальном обслуживании.

Вместо телевизора - прогулки и мастер-классы

По инициативе губернатора Ставропольского края для повышения социального стандарта уровня жизни пожилых людей, привлечения их к занятиям спортом и безмедикаментозному оздоровлению, в 2020 году открылось государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения «Активное долголетие Ставрополья».

В нем можно взять напрокат необходимый спортивный инвентарь и оборудование, воспользоваться широким спектром услуг. Пожилые люди в Центре осваивают скандинавскую ходьбу, занимаются плаванием и аквааэробикой, дыхательной гимнастикой, адаптивной физкультурой и специальной йогой для тех, кому за 60.

Кроме того, к услугам представителей старшего поколения уроки пения и танцев, рисования, компьютерной грамотности, актерского мастерства, различных видов рукоделия, в том числе и популярного сейчас фелдинга (изготовления игрушек).

Анне Федорцовой из Ставрополя недавно исполнилось 78 лет. Поверить в это, правда, сложно - моложавая и улыбчивая Анна Николаевна всегда бодра, энергична, общительна и активна. Секрет своего хорошего самочувствия пенсионерка объясняет просто:

- Мне интересно жить, я стараюсь во всем видеть хорошее, как можно больше двигаться, общаться с единомышленниками и делать что-нибудь полезное для других.

По мнению пенсионерки, благодаря большой социальной работе, которая сегодня ведется в крае, у ее ровесников есть много возможностей для улучшения и поддержания здоровья - как физического, так и психоэмоционального и полезного и приятного времяпрепровождения.

- Как говорится, было бы желание! У меня много знакомых, с которыми меня объединяют не только и даже не столько возраст, сколько увлечения: скандинавская ходьба, ландшафтный дизайн, рукоделие, - говорит Анна Федорцова. - Мы стараемся и другим подавать пример. Честно признаюсь, сегодня благодаря активному образу жизни я чувствую себя намного лучше, чем 10 лет назад. Забыты многие «болячки» и, главное, хандра, которая после ухода на пенсию была моей частой гостьей. Сидению у телевизора я теперь предпочитаю прогулки на свежем воздухе, полезное и приятное общение с единомышленниками, посещение выставок, мастер-классов.

- А для меня источником жизненной энергии стала учеба, - рассказывает выпускница «Университета третьего возраста» ессентучанка Елена Куваева. - Как будто второе дыхание открылось, вернулся интерес к жизни, а вместе с ним и хорошее настроение. Улучшилось самочувствие, сил прибавилось, и все вокруг кажется каким-то более ярким что ли.

Слова Елены Марковны подтверждают специалисты:

- Включение пенсионеров в образовательный процесс является эффективным механизмом поддержки трудовой активности и социальной успешности граждан старшего поколения.

Пожилые ставропольцы охотно осваивают компьютерную грамотность. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожилые ставропольцы могут пройти обучение в «университетах третьего возраста» по таким социально значимым направлениям, как правоведение, декоративно-прикладное искусство, краеведение, валеология, ландшафтный дизайн, иностранных языков и другим. В общей сложности в 2021 году по ним обучились 2969 ставропольцев пожилого возраста (на 70% больше, чем в 2020 году).

Чтобы повысить образовательный и коммуникативный уровень пожилых ставропольцев, в центрах соцобслуживания с применением надомной и дистанционной форм обучения функционируют компьютерные классы, школы «серебряных» блогеров, в которых волонтеров старшего поколения учат основам работы в соцсетях. Всего в компьютерных классах в 2021 году обучились 918 пенсионеров.

Пройдя обучение, организованное на средства регпроекта «Старшее поколение», пенсионеры самостоятельно регистрируются в соцсетях и общаются с одноклассниками, родственниками или коллегами по работе, создают личные кабинеты на сайте госуслуг, читают новости и книги через интернет, смотрят любимые фильмы и сериалы в удобное для них время, записаться на прием в поликлинику или оплачивают коммунальные и сотовые услуги онлайн. Жизнь для них стала во многих отношениях удобнее и интереснее.

Как отметили в министерстве труда и соцзащиты Ставрополья, в крае открыто 46 классов по компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. С начала года уже проведено 1190 занятий, в которых приняло участие 420 пожилых ставропольцев.

Кроме того, для ставропольцев преклонного возраста в крае на базе центров соцобслуживания действуют 474 различных клубов и кружков («Гармония», «Ретропанорама», «Шаг навстречу», «Рукодельница», «Айболит», «Добрые друзья», «Волшебный клубок и другие) - в прошлом году работой в них было охвачено почти 6,2 тысячи человек.

В «университетах третьего возраста» проходят и уроки творчества, которые дарят пожилым людям, по их собственному признанию, жизненные силы и желание жить, помогают сохранять интеллектуальную и физическую форму, да и просто успокаивают.

На уроках творчества изготавливаются яркие открытки, разноцветные веера и много других интересных поделок.

Еще один прекрасный способ восстановить и укрепить здоровье, как физическое, так и эмоциональное, - социальный туризм. Центры соцобслуживания Ставрополья организуют для пожилых людей всевозможные экскурсии, пешие прогулки по городам Кавказских Минеральных Вод, местным окрестностям, святым местам, в горы. Всего в 2021 году в 222 экскурсионных турах, организованных КЦСОН, приняли участие 1687 пожилых жителей края.

За чашкой чая

По статистике, каждый четвертый житель края - пенсионер, и большая часть из них - это одинокие люди. Сделать их жизнь насыщеннее, ярче и теплее, призван замечательный проект «Дружные соседи».

"Серебряные" волонтеры Предгорненского округа.

Сотрудники центров соцобслуживания, координаторы и волонтеры проекта организуют для пожилых людей различные мероприятия и акции - виртуальные путешествия, станичные вечеринки, посиделки за чашкой чая.

В Предгорненском округе, к примеру, в рамках проекта с большим успехом прошел День старых фотографий.

- Перед ним участники проекта получили домашнее задание: найти такие снимки и рассказать о самых светлых, сокровенных минутах, которые произошли в их жизни, - рассказали в центре. - Они листали альбомы, выбирали фото и делились воспоминаниями, получилось здорово!

Бывают здесь Дни шарлоток и пирогов, готовясь к которым участники вспоминают старинные рецепты выпечки, пожилые дамы готовят по рецептам своих бабушек и угощают друг друга.

В рамках проекта в маленьких отдаленных селах подобные посиделки (тематические или по случаю, к примеру, юбилея кого-то из участников) проходят на дому - в теплой уютной обстановке. Дружные соседи не просто общаются, помогают друг другу справиться с житейскими трудностями, но и радуют друг друга своими успехами в кулинарии, устраивают выставки поделок, вязаных и швейных изделий.

Другие дружные соседи занимаются скандинавской ходьбой или выполняют упражнения на площадке для воркаута - дружно шагают по пути активного долголетия.

Кстати, скандинавская ходьба на Ставрополье с каждым годом становится все популярней. По словам экспертов, эта активность хороша тем, что задействует 90% мышц тела, но при этом не дает нагрузки на колени, что для пожилых людей особенно важно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» на Ставрополье проводятся различные мероприятия по сохранению и развитию лучших традиций народной культуры страны.

Недавно в Апанасенковском районе специалисты центра социальной помощи семье и детям совместно с работниками Дома культуры села Дивного провели фестиваль клубов для граждан пожилого возраста и инвалидов «Живая нить традиций», посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, который объявлен в 2022-м в нашей стране.

В фестивале приняли участие 85 пенсионеров из 7 клубов: «Золотой возраст», «Огонек», «Селяночка», «Завалинка», «Незабудка», «Гармония» и «Родник жизни». Самодеятельные коллективы представили старинные обычаи и обряды народов России. К примеру, клуб «Золотой возраст» показал традицию празднования одного из дней Масленицы.

Всех руководителей клубов наградили благодарственными письмами и ценными подарками. А активистов отрядов «серебряных» волонтеров, которые осуществляют свою благотворительную деятельность на территории округа, отметили грамотами.