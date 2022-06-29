На преобразования в сфере культуры на Ставрополье в этом году потратят более 325 миллионов рублей

Фото: Алексей Фокин.

Заметные улучшения в отрасли культуры, которые происходят сегодня повсеместно в стране и в том числе в Ставропольском крае, - заслуга нацпроекта и действующих в его рамках региональных проектов. На их средства капитально ремонтируются и обновляются «очаги культуры», и что особенно важно, даже те из них, что расположены в самых отдаленных и малонаселенных местах.

В домах культуры, школах искусств появляется современное оборудование, музыкальные инструменты, учебные материалы. Библиотеки превращаются в модные культурно-досуговые пространства для интересного и полезного общения, обмена опытом, получения новых знаний и навыков и, конечно, развлечений. А это значит, что у всех жителей Ставрополья, от мала до велика, становится больше возможностей для творческой самореализации, приобщения к прекрасному, для развития своих талантов и способностей, а вместе с этим - для улучшения их психоэмоционального здоровья.

Обучение на новом уровне

На Ставрополье до 2024 года обновят 34 школы и два колледжа, в которых дети и молодежь получают качественное образование в области искусства и культуры.

С 2020 года в крае ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования. Они оснащаются современным оборудованием, инструментами и учебными материалами, что дает возможность повысить уровень образовательного процесса для обучающихся.

Средства на эти цели выделены в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», задача которого, как подчеркивают в министерстве культуры Ставропольского края, - перевести отраслевую инфраструктуру на качественно новый уровень развития.

К примеру, в ДШИ № 3 Предгорного округа, где на хореографическом, художественном и музыкальном отделениях занимаются более 350 мальчиков и девочек из небольших сел - Подкумка, Нежинского и Ясной Поляны, благодаря региональному проекту «Культурная среда» появились рояли, фортепиано, саксофоны, акустическая система, микшерный пульт, ручная радиосистема с микрофонами, цифровая панель, моноблоки и ноутбуки. И теперь у ребят есть возможность развивать свои таланты с помощью современного музыкального оборудования.

Всего в 2020 году на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и музыкальной литературой 11 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования края и ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» было выделено более 60 миллионов рублей, в том числе свыше 54 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 3,5 миллиона рублей - из краевой казны.

В образовательные учреждения культуры Ставрополья поступило 320 единиц музыкальных инструментов - духовых, струнных, ударных и клавишных. А библиотечные фонды ДШИ пополнились более чем на 2,8 тысячи экземпляров новой учебной и нотной литературы. Для школ искусств приобретено также компьютерное и мультимедийное оборудование. В четырех ДШИ были заменены кресла в актовых и концертных залах, полностью обновлено световое и звуковое оборудование.

В этом году запланировано оснащение еще 12 образовательных учреждений в сфере культуры - 11 муниципальных детских школ искусств и Ставропольского краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова в городе Минеральные Воды.

Современно и комфортно

Для селян, особенно живущих в глубинке, клубы и ДК, как известно, всегда играли особую роль, были для жителей «очагами культуры». Люди собирались здесь на мероприятия - культурные и общественные, устраивали праздники, юбилейные торжества, занимались в творческих самодеятельных коллективах, выходили на сцену, пели и танцевали, читали стихи. Но в течение долгого периода, когда вся отрасль культуры получала финансирование по остаточному принципу, не было возможности поддерживать ДК в нормальном состоянии, ремонтировать и обновлять. Со временем здания и помещения, в которых находились сельские культучреждения, сильно обветшали и пришли в негодность.

Со стартом мероприятий нацпроекта в регионах, в том числе и на Ставрополье, началась настоящая культурная революция. Появилась наконец деньги на фундаментальное обновление ДК. В них вдохнули вторую жизнь, в селах сразу выросла доступность культурно-массовых мероприятий и условий для творческого развития молодых талантов. Из года в год стало расти количество детей, занимающихся в различных творческих кружках.

В Доме культуры станицы Суворовской, к примеру, реконструировали фасад здания, заменили системы отопления, водоснабжения, телефонной связи и доступа в интернет, противопожарной сигнализации. В планах - установка нового котла газового отопления. В обновленном здании разместятся кабинеты по вокалу, хореографии и театральному искусству, костюмерная и гримерная комнаты. Объект планируют сдать к 1 сентября.

В одном только Предгорном округе благодаря региональному проекту капитально отремонтированы дома культуры в станице Ессентукской, в селах Юца, Садовом и Новоблагодарном. А в семи домах культуры округа укрепили материально-техническую базу.

В ближайшее время преобразится и Дом культуры села Бешпагир Грачевского округа. Ремонта здесь ждали почти полвека. А ведь этот ДК является обладателем самой большой сцены среди сельских домов культуры и вмещает в своем зрительном зале 600 человек. Здесь часто выступают известные в регионе исполнители - артисты ансамбля «Ставрополье», краевой филармонии и других популярных ставропольских коллективов. На их концерты съезжается народ не только из окрестных сел и хуторов, но и соседних округов. Сейчас в Бешпагирском ДК работают 10 клубных формирований: 6 детских, 3 для молодежи, а также филиал краеведческого музея.

Кроме того, Дом культуры несет очень большую социальную нагрузку для села - здесь проходят важные общественные мероприятия, собрания, а также заседания Совета ветеранов войны и труда, встречи участников клуба людей пожилого возраста и ветеранской организации пограничников.

И вот наконец это важное для селян учреждение культуры основательно приведут в порядок - здесь заменят кровлю, водопровод, окна, входные двери. Ожидается, что обновленный ДК распахнет свои двери уже в августе.

Всего же в этом году на Ставрополье региональный проект «Культурная среда» поможет обновить 12 муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Зрительный зал в отремонтированном на средства регпроекта сельском доме культуры.

Квесты, мастер-классы и курсы по выживанию

Создание в рамках регионального проекта «Культурная среда» на Ставрополье, начиная с 2019 года, библиотек нового поколения называют одним из самых значимых событий в культурной жизни края. Причем взятые регионом до 2024 года обязательства, по которым в крае должны были появиться 6 модельных библиотек, перевыполнены.

- Современные библиотеки должны стать новыми мультимедийными пространствами, точками притяжения для учебы, работы и отдыха, - говорят в министерстве культуры Ставропольского края.

Проект по созданию модельных библиотек стал импульсом для развития библиотечной сети, фонды которой по известным причинам сильно устарели и не обновлялись. В большинстве библиотек, как и в других учреждениях культуры, долгие годы не делался ремонт, не было возможности закупать для них ни современную мебель, ни оборудование.

Но благодаря нацпроекту и реализуемым в его рамках региональных проектах ситуацию удалось изменить к лучшему. Поставленные регпроектом «Культурная среда» задачи - повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, а также обеспечение равного доступа к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, к различным интеллектуальным способам проведения досуга в комфортном модном пространстве - стали реальными для выполнения.

Стильный интерьер одной из модельных библиотек края.

В модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные системы, все они подключены к ресурсам Национальной электронной библиотеки, внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. Они оборудованы всем необходимым: книгами бумажными и электронными, персональными компьютерами с высокоскоростным интернетом, мультимедийными системами.

Кроме того, очень важно, что в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Библиотеки нового поколения очень популярны как среди совсем юных читателей, так и среди книголюбов старшего возраста. В модельных библиотеках созданы креативные и стильные интерьеры, обустроены коворкинг-зоны, где дети, например, объединяются для совместного чтения книг или выполнения домашних заданий. Здесь же проводятся и мастер-классы различной направленности. Можно устроиться поудобнее на диванчике с книгой или поработать за компьютером, или даже фильм посмотреть. А можно стать активным участником бесплатного мастера-класса по скрапбукингу, к примеру, или курсов по выживанию, подготовленных совместно со специалистами МЧС.

- Я с детства посещаю библиотеку № 1 в Железноводске, - говорит старшеклассница Алиса. - Теперь хожу гораздо чаще. Раньше я заглядывала сюда, в основном для того, чтобы взять книжку из школьного списка для чтения или чтобы подготовить реферат, потом в этом надобность практически отпала - все ведь можно теперь найти в интернете. Но у нас дома сохранился некоторый культ книг, поэтому время от времени мы с сестрой и мамой все равно приходили сюда, чтобы взять что-то почитать. Теперь - другое дело. Здесь так круто стало! Много интересных мероприятий. Все вокруг такое новое, современное, стильное, красивое. И очень приятная атмосфера - много позитива, улыбок, у всех хорошее настроение.

Кстати, с момента открытия в городе-курорте Железноводске обновленной библиотеки, ее посещаемость выросла боле чем на 40%. Причем интерес есть как у детей, так и у взрослых.

Как рассказали в министерстве культуры Ставрополья, с 2019 года в крае открыто уже 17 модельных библиотек, 8 из них - в прошлом году. А в этом году, по плану, должны появиться еще три модернизированных библиотечных пространства: в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детская школа искусств в Ставрополе похорошеет к юбилею

В столице края Детская школа искусств готовится к 60-летнему юбилею. Особую дату ДШИ отметит в 2023 году в обновленном здании. Капитальный ремонт помещений и фасада здания сделают на средства регроекта - из федерального, краевого и местного бюджетов выделено более 50,8 миллиона рублей.

Впрочем, красивой и современной городская школа искусств станет уже в этом году. Ремонт планируется сделать основательный с соблюдением всех строительных нормативов, но учебному процессу он не помешает. И уже осенью 2022 года мальчики и девочки пойдут на занятия в отремонтированные классы.

В школе обновят не только учебные кабинеты, но и коридоры, лестничные марши, фойе. В планах - покраска стен, потолков, замена напольного покрытия, дверных блоков, системы отопления. А в концертном зале появится система кондиционирования. Кроме того, преобразится и привычный фасад здания.

КСТАТИ

Под музыку Брамса...

На средства регионального проекта «Цифровая культура» в крае открылся третий по счету виртуальный концертный зал - в городе Минеральные Воды. Торжественное мероприятие состоялось в канун Дня России, во Дворце культуры Минераловодского городского округа, который справедливо называют настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. Теперь с помощью новейших информационных технологий истинные ценителя прекрасного и те, кто хотел бы приобщиться к нему, смогут посетить онлайн живой концерт на сцене знаменитого театра, ощутить его неповторимую атмосферу, почувствовать присутствие зрителей и артистов, насладиться мастерством звезд мирового уровня.

Виртуальный концертный зал в Минводах.

- Открытие виртуального концертного зала - значимое событие и проект, направленный в будущее, - говорят в минкультуры. - Теперь и у жителей и гостей Минераловодского округа есть уникальная возможность слушать выступления самых известных оркестров, солистов больших театров, концертных залов в режиме онлайн. На первом виртуальном концерте в Минводах были исполнены великие классические композиции Брамса, Моцарта, Чайковского и других.

Напомним, Всероссийский виртуальный концертный зал - важный проект Министерства культуры Российской Федерации, который призван формировать «открытое культурное пространство» в стране. Ранее на Ставрополье уже заработали виртуальные концертные залы в Ипатово и Железноводске.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на исполнение мероприятий, которые будут реализованы в 2022 году на территории Ставропольского края, планируется потратить 307,48 млн руб. из федерального бюджета и 18,1 млн руб. краевых средств - всего 325 572,38 тысяч рублей.

В том числе финансирование регионального проекта «Культурная среда» составит 320,50 млн руб.; регпроекта «Творческие люди» - 2,58 млн руб.; регпроекта «Цифровая культура» - 2,5 млн руб.