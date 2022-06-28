Доктор медицинских наук рассказал об опасности выявленного на юге России нового штамма смертельно опасной лихорадки

Клещи - основной переносчик КГЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские ученые выявили на территории юга России новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. В исследовании принимали участие специалисты Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, а также сотрудники Сеченовского Университета, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

В пресс-службе Сеченовского университета отметили, что разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. При этом заболевание распространено в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке. В ходе исследования учеными были выявлены штаммы вируса, которые относятся к линиям «Европа-1», «Африка-3» и совершенно новой линии «Европа-3».

Сообщение о том, что на юге страны в самый разгар отпусков был найден новый штамм смертельного вируса вызвало у россиян беспокойство и массу вопросов, главный из которых - насколько опасен этот вид вируса.

Тем временем, обнаружение нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки прокомментировал доктор медицинских наук Александр Лукашев. Специалист отметил, что открытие нового штамма не должно вызывать опасения у населения страны.

- Поводов для беспокойства населения нет. Этот вирус был на территории нашей страны уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес, - сообщил «КП-Ставрополь» Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета.

Ученым предстоит серьезная работа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Александр Лукашев отметил, что главная задача, которая сейчас стоит перед специалистами - тщательно изучить обнаруженную на территории России новую линию штамма КГЛ.

- Ученые ведут постоянную работу по изучению изменчивости вирусов. Наша задача - детально изучить обнаруженную в РФ линию штамма «Европа-3», оценить ее генетические вариации и потенциальное распространение в нашей стране, - отметил специалист.

По данным ВОЗ, основные переносчики КГЛ - клещи и домашний скот. Передача лихорадки от человека к человеку возможна исключительно при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

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