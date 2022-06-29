Житель Ставрополья избил мать, не желавшую искать гастроли Павла Воли в интернете

Женщину спас ответный крик Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ставропольском крае отправили в лечебницу местного жителя, который напал на свою мать с ножом. Мужчину возмутило нежелание родственницы помочь ему в интернет-поисках. Подробности истории "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2021 года Аркадий (имя изменено - Пр.) отдыхал после тяжелого дня. Мужчина не работал, он инвалид второй группы, страдает от шизофрении. Но уставал больной из-за того, что не принимал прописанное лекарства. Оттого, по его признанию, его беспокоили голоса в голове.

Мужчина заглушал потусторонние приказы алкоголем. В ту ночь он перебрал с коньяком и уже не мог контролировать себя. В пять утра он начал громко говорить сам с собой, сильно разозлился и пошел вымещать свою злобу на родных.

Поводом для агрессии неожиданно стали гастроли Павла Воли. Аркадий потребовал мать найти информацию о концертах артиста в интернете, но женщина не поняла просьбу, стала расспрашивать сына, в чем дело. И тут он сорвался.

Сначала больной избил мать ногами в кровати. Она насчитала не менее пяти ударов, затем сын убежал и вернулся с ножом, крича во всеуслышание: "Я тебя убью!" Женщине ничего не оставалось делать, кроме как начать кричать в ответ: возможности убежать у нее не было. И больной, на удивление, отступил, оставив нож в коридоре.

До самого приезда полиции Аркадий сидел в своей комнате. По его словам, когда сотрудники подняли его - голоса затихли и он понял, что натворил. Против парня возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".

- В июне 2022 года районный суд признал обвиняемого невменяемым и постановил назначить ему принудительное лечение в стационаре, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

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