В регионе Северного Кавказа действуют 9 диагностических центров группы компании 3Z Фото: Светлана ПЕТРОВА

В арсенале клиники 3Z счастливых историй возвращения радости зрения не перечесть. О некоторых из них узнал корреспондент «Комсомольской правды», проведя один день с врачом высшей категории, заведующим рефракционным отделением клиники 3Z в Ессентуках Николаем Ивановичем Зубаревым.

В регионе Северного Кавказа действуют 9 диагностических центров группы компании 3Z: в Махачкале, Нальчике, Черкесске, Моздоке, Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, Пятигорске и Минеральных Водах. Везде работают высококлассные специалисты, а диагностику заболеваний проводят на самом современном оборудовании. Но хирургия находится только в Ессентуках. В мае клинике исполнилось 10 лет. За время своего существования было проведено около 70 тысяч операций.

Николай Иванович Зубарев работает в офтальмологии порядка 30 лет. За плечами свыше 15 тысяч операций. Его специализация - катарактальная и эксимерная хирургия. В ессентукской клинике он работает по обоим направлениям поочередно - неделя через неделю.

Николай Иванович Зубарев работает в офтальмологии порядка 30 лет Фото: Светлана ПЕТРОВА

Сегодня по традиции свой день Николай Иванович начинает с приема постоперационных пациентов. Спрашивает о самочувствии, осматривает, делает назначения и дает рекомендации по дальнейшей реабилитации. Кстати, после операции пациенты клиники 3Z имеют право на бесплатные консультации - как очные, так и по телефону, еще в течение трех месяцев.

Для пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве из других филиалов клиники, предоставляется бесплатный трансфер в Ессентуки. Сдать все анализы и пройти необходимые процедуры можно на месте за один день - прямо в ту же дату, когда запланирована операция. Полное обследование и консультации специалистов занимают около двух часов.

Николай Иванович рассказал, что катаракта - недуг распространенный, особенно среди людей старшего поколения. При этом обнаружить его можно не сразу - симптоматика развивается постепенно. Как правило, человек воспринимает нарушения зрения в виде пленки перед глазами.

Полное обследование и консультации специалистов занимают около двух часов Фото: Светлана ПЕТРОВА

- У хорошо видящего человека все входящие в глаз лучи, отраженные от предмета, проходя через роговицу и прозрачный хрусталик, равномерно фокусируется в одну точку на сетчатке. Полученную информацию нервные клетки передают в мозг. А, когда хрусталик помутнел, - это и есть катаракта, идет искажение изображения и ощущение пленки. Но так как заболевание развивается постепенно, человек может к этому привыкнуть и считать за норму, - объяснил доктор Зубарев.

Он также отметил, что именно поэтому так важна своевременная диагностика. При этом надо понимать, что катаракта может появиться и в более молодом возрасте. Встречаются врожденная, полученная в результате травм и вторичная.

После завершения осмотра постоперационных пациентов отправляемся с доктором на консультации тех, кому только предстоит хирургическое вмешательство. Он внимательно изучает результаты всех исследований и дает рекомендации о сроках проведения операции и выборе хрусталика. В клинике 3Z пациенты могут воспользоваться уникальным банком искусственных хрусталиков - их более 30 видов. Подбор линзы проводится индивидуально, с учетом диагноза, возраста, профессиональной деятельности и желаемого результата.

Диагностику заболеваний проводят на самом современном оборудовании Фото: Светлана ПЕТРОВА

Искусственные хрусталики обладают рядом характеристик, которые в комбинации дают необходимые свойства и определяют возможности нового зрения. От этих характеристик зависит его стоимость. Доктор подолгу общаясь с пациентами рассказывает о том, какие существуют виды хрусталиков и для чего они предназначены. Вместе с пациентами и мы узнали о том, что существуют сферические и асферические хрусталики, монофокальные и мультифокальные, их используют в зависимости от того, какого рода проблему необходимо решить.

В клинике 3Z есть также торические хрусталики - интраокулярные линзы, позволяющие скорректировать астигматизм, а также линзы с желтым светофильтром, предохраняющим сетчатку от воздействия вредных излучений.

Правильно поставить диагноз и определить оптимально подходящий вариант искусственного хрусталика может только врач-офтальмохирург.

После операции пациенты клиники 3Z имеют право на бесплатные консультации Фото: Светлана ПЕТРОВА

Пациенты постоянно интересуются, можно ли избежать операции. Николай Иванович, исходя из опыта работы, твердо убежден, что катаракта не лечится. Не помогут ни разрекламированные капли и БАДы, ни диеты, ни гимнастики - все эти методы неспособны вернуть хрусталику прозрачность, то есть убрать причину заболевания. Единственным доказанным способом избавиться от катаракты является операция, то есть хирургическая замена помутневшего хрусталика. Операция проходит довольно быстро, под местными анестезиологическими каплями, как правило, без осложнений.

В большинстве случаев пациент может в этот же день уехать домой или, если он иногородний, в гостиницу, которую обязательно помогут подыскать сотрудники ессентукской клиники 3Z.

После консультирования новых пациентов доктор Зубарев уходит в операционный зал, где работает по заранее расписанному графику. Еще один человек через несколько минут станет счастливым и снова увидит все краски этого мира.

Записаться на диагностику можно по телефону: 8 800 511 84 61

Наш адрес: г. Ессентуки, ул. Кисловодская 90.

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