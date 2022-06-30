Телефонные мошенники используют для обмана жителей Ставрополья известные схемы

Один из признаков звонка от злоумышленников - человека торопят с решением Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

За минувшую неделю ставропольцы лишились из-за телефонных и интернет-мошенников в общей сложности почти 18 миллионов рублей, свидетельствует статистика ГУ МВД России по краю. Ниже приведем несколько показательных случаев из хроник.

Очевидно, что аферисты умело пользуются уже хорошо известными схемами – в ход идут приемы социальной инженерии, в итоге жители Ставрополья самостоятельно переводят незнакомцам колоссальные суммы своих накоплений. Наиболее распространенными остаются сценарии о том, что человек может потерять свои средства из-за неких недобросовестных схем и нужно срочно перевести сбережения на якобы безопасные счета. Кроме того, люди верят лжеброкерам, красочно рассказывающим про большие и почти мгновенные заработки. Потому вновь напоминаем об опасности общения с незнакомцами на тему финансов.

В частности, 34-летний житель Пятигорска поверил человеку, представившемуся по телефону сотрудником банка и сообщившему, что злоумышленники якобы оформили кредит на его имя. Под предлогом списания кредита и предотвращения противоправных действий, незнакомец убедил оформить зеркальный кредит и отправить денежные средства на безопасный счет. Потеря пятигорчанина составила более 2,8 миллиона (!) рублей.

Аналогичным образом «спасти» свои сбережения хотела и 37-летняя жительница Предгорного округа. Телефонный собеседник, который представился работником финансовой организации, участливо сообщил ей, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Предотвратить несанкционированные действия якобы позволит перевод сбережений на некий резервный счет. Введенная в заблуждение женщина выполнила все указания злоумышленника и перевела ему 320 тысяч рублей.

Примерно с такой же суммой рассталась 67-летняя жительница краевой столицы. Ей также поступил звонок от неизвестного человека, назвавшегося специалистом брокерской организации. В ходе разговора он убедил ее инвестировать сбережения для получения хорошего дохода. Доверившись незнакомцу, женщина перевела по указанным им реквизитам более 300 тысяч рублей. После этого она уже не смогла выйти с ним на связь.

Впрочем, до сих пор эксплуатируются мошенниками и схемы про родственников, попавших в беду. В Пятигорске пострадала 83-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный и рассказал, что ее внук якобы совершил наезд на пешехода, и для возмещения ущерба пострадавшей стороне необходимо передать определенную сумму денег. Поверив злоумышленнику, пенсионерка передала через курьера 100 тысяч рублей. Позднее, когда она связалась с внуком, то узнала, что он не был участником автоаварии.

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В Региональном центре финансовой грамотности напоминают, что для безопасности любые телефонные переговоры с незнакомыми людьми по поводу ваших счетов, финансов и заработков необходимо прерывать. Чтобы успокоить себя и проверить озвученную аферистами информацию, нужно позвонить в банк или посоветоваться с близкими людьми. Обычно такая пауза в общении позволяет почувствовать подвох и заподозрить обман.

Также помните, что повод усомниться – это вообще сам факт звонка из службы безопасности банка, налоговой или прокуратуры. Ведь аферисты всегда выходят на потенциальную жертву сами. При этом они радуют людей внезапной выгодой или, наоборот, стараются их испугать. Это делается потому, что сильные эмоции притупляют бдительность человека.

Еще одним признаком звонка от злоумышленников является то, что человека торопят с решением, чтобы у потенциальной жертвы не было времени обдумать свои действия и ситуацию. Мошенники постоянно говорят о деньгах предлагают их спасти, получить компенсацию или вложиться в выгодный инвестпроект.