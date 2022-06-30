В Ставрополе 1 июля пройдет общегородской праздник в стиле 90-х

Праздник отметят широко и ярко Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ставрополе опубликовали полную программу мероприятий на 1 июля 2022 года: в этот день в краевой столице на Александровской площади состоится общегородской праздник, приуроченный ко Дню молодежи. Данная дата отмечалась с 1958 года в феврале, а в 1993 году ее перенесли на 27 июня.

В этом году День молодежи выпал на понедельник, поэтому празднования были перенесены на конец рабочей недели. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, куда сходить 1 июля в Ставрополе.

В 17:00 начнется совместный концерт танцевальных коллективов Lucky Jam и S-1 FAMILY. В перерывах между номерами состоится награждение лучших представителей молодежи со всего края.

Одновременно с этим заработают альтернативные площадки, где можно будет поиграть в аэрохоккей, дартс, настолки, а также окунуться в атмосферу 90-х: порубиться в Sega, Dendy и вспомнить навыки игры в фишки.

Также пришедших к указанному времени в центр Ставрополя приглашают поучаствовать в работе площадок форумов «Машук» и «Таврида», а также совета работающей молодежи.

В 18:30 состоится неожиданный турнир - по игре в цу-е-фа. Победителей ждут денежные призы, а абсолютного победителя - чемпионский пояс.

В 19:30 гостей праздника ждет концерт театра песни Vivа. После чего начнется дискотека. Завершится она в 22:00. Все это время разогревать публику будут ведущие Богдан Кантемиров и Роман Миронов, известные как дуэт JOYстики.