Как ставропольцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Получить вычет на спорт можно постепенно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье почти четыре десятка спортивных организаций входят в утверждаемый Правительством РФ перечень, что позволяет жителям края при оплате их услуг получить так называемый вычет на спорт. В списке представлены все наиболее крупные предприятия этой сферы в регионе. А оформить вычет можно и в том случае, если спортивные занятия посещает несовершеннолетний ребенок.

Значительная часть списка – краевые учреждения в Ставрополе (в том числе Ставропольское училище олимпийского резерва, школа олимпийского резерва по художественной гимнастике, краевая детско-юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный центр «Юность», центр адаптивной физической культуры и спорта, спортивно-тренировочный центр «Ставрополь Арена» и ряд ведущих фитнес-центров).

Величина налогового вычета зависит от стоимости конкретного абонемента. Максимально ставропольцам можно вернуть с налогов, уплачиваемых в 2022 году, 15,6 тысячи рублей (13% будут возвращены с суммы затрат на физкультуру и спорт не более 120 тысяч рублей в год). Правда, как пояснили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю, важно, чтобы соблюдался ряд простых условий.

Во-первых, наличие физкультурно-спортивной организации в упомянутом перечне (он утверждается ежегодно). Во-вторых, из документов для получения вычета потребуется копия договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный на бумажном носителе или в электронной форме. В случае оформления вычета по расходам на спортивные занятия ребенка понадобится также копия свидетельства о его рождении.

Получить вычет можно постепенно – через работодателя прямо в год оплаты физкультурно-оздоровительных услуг. Для этого на сайте nalog.ru надо подать заявление о подтверждении права на получение вычета. В течение 30 дней налоговая инспекция известит работодателя о таком праве. В этом случае из зарплаты не будет удерживаться 13% НДФЛ, пока не будет выплачена сумма налогового вычета.

А полностью полагающуюся сумму налоговики перечислят, если дистанционно или через налоговую инспекцию будет предоставлена декларация 3-НДФЛ по истечении года, в котором были оплачены услуги. Выплаты по данному типу вычета будут осуществлены в 2023 году.

Налоговики также подчеркивают, что налоговый вычет за занятия спортом предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.).