Как повысить надежность онлайн-платежей за услуги ЖКХ

При проведении платежных операций через онлайн-сервисы лучше выбирать надежные, проверенные варианты Фото: Анастасия ОСИПОВА

Онлайн-платежи стали обыденной частью жизни современного человека. Так, в интернете рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги можно практически через любой платежный сервис. В этом плане также очень популярны дистанционные услуги банков, позволяющие платить за ЖКХ через мобильные приложения. Это действительно удобно и мало затратно по времени.

Однако в связи с массовым использованием ставропольцами различных сервисов для онлайн-платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства коммунальщики обращают внимание плательщиков на некоторые нюансы. Ведь нечеткое или неверное указание реквизитов платежа и другой важной сопутствующей информации могут впоследствии обернуться техническими долгами за ЖКХ и неверным распределением поступающих сумм.

В частности, скорость и корректность процедур обработки любого платежа напрямую зависят от того, насколько полной и детализированной информацией банк сопроводит перечисленные за услуги ЖХ средства. В Ставропольском городском расчетном центре в качестве иллюстрации приводят такой пример: «Некий банк, через личный кабинет в котором вы решили перевести денежные средства Ставропольскому городскому расчетному центру в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, может не являться нашим партнером. По факту это означает отсутствие между нами порядка автоматизированного обмена необходимым набором данных. При таких обстоятельствах ваш платеж не потеряется, но время его обработки и зачисления увеличивается. Скорость этих процедур зависит от того, насколько полной информацией банк сопроводит перечисленные денежные средства. Специалистам расчетного центра при получении платежа необходимо понимать, какую услугу или их набор оплачивает потребитель, знать его лицевой счет, адрес помещения и т.д. Осложнить ситуацию может несовпадение начисленной и уплаченной сумм (например, если плательщик «округлил» платеж и внес больше/меньше начисленного). Иногда приходится возвращать денежный перевод в банк, из-за невозможности его идентифицировать».

Соответственно, при проведении платежных операций через онлайн-сервисы лучше выбирать надежные, проверенные варианты. Также напоминаем о необходимости проверки лицевого счета при проведении платежа. Именно к нему привязаны все ключевые ваши данные как плательщика за услуги ЖКХ. Также не будет лишним при оплате указать услугу, за которую вами вносится оплата, или уточнить, что погашаете пени. Также некоторые банки предоставляют форматы проведения платежей, куда можно вносить текущие показания приборов учета воды, электроэнергии и газа.

Но впрочем, даже такие ситуации, когда возникают чисто технические сложности, можно решить. Если пользователь внес деньги за коммуналку, но ошибся счетом, реквизитами или же его платеж получатель не смог идентифицировать и вернул, то нужно обратиться либо в банк, либо к владельцу платежного терминала с чеком, заполнить заявление об отмене ошибочного перевода и перенаправлении денег с более верной сопутствующей информацией.