Ставропольскому филиалу АКБ «ФОРА-БАНК» - 7 лет!

У Фора-Банка обширная сеть подразделений из 137 офисов в 17 регионах России. Фото: forabank.ru

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) был создан 27 мая 1992 года. В 2022 году Банку исполнилось 30 лет. Что было сделано за это время и каковы ближайшие планы?

- У Фора-Банка обширная сеть подразделений из 137 офисов в 17 регионах Российской Федерации. В прошлом году мы поднялись на 12 место среди российских банков по уровню развития филиальной сети в центральном федеральном округе. Банк оказывает широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, от обслуживания счетов и оформления вкладов, до кредитования представителей малого, среднего и крупного отечественного бизнеса. Фора-Банк ежегодно входит в рейтинг делового журнала Forbes «100 надежных российских банков». В рейтинге Банка России мы занимаем третье место по финансовому результату от операций по купле-продаже наличной иностранной валюты. Наш банк постоянно совершенствует продукты и предложения для физических лиц. Наши дебетовые карты «Всё включено» регулярно попадают в число лучших на популярных порталах banki.ru и bankiros.ru, а наши банковские сейфы традиционно в числе самых востребованных, - рассказали в пресс-службе АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Фора-Банк выбирают не только физические лица, но и бизнес: юридическим лицам предлагают услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, коммерческому кредитованию, торговому эквайрингу, зарплатным проектам и бизнес-картам.

Фора-Банка появился в Ставропольском крае 7 лет назад. Фото: forabank.ru

Удобное мобильное приложение «ФОРА.БИЗНЕС» позволяет управлять расчетами компании из любой точки земного шара в любое время. После обновления «ФОРА.БИЗНЕС» вошло в ТОП-20 рейтинга, основанном на оценках и отзывах клиентов.

Фора-Банк не останавливается на достигнутом и продолжает свое развитие по всем направлениям: планируется открытие новых офисов, чтобы быть еще ближе и доступнее для клиентов, проводится цифровая трансформация банка, цифровизация продуктов и услуг, активно наращивается онлайн-продвижение. Став клиентом Фора-Банк, вы можете быть уверены в своей безопасности и комфорте.

- Фора-Банк всегда неукоснительно исполняет обязательства перед своими клиентами, строго соблюдает требования законодательства и регулирующих органов. Мы ровесники банковской системы России. Опыт и история Банка, знания и сплоченность команды, ответственный подход к бизнесу с учетом всех возможных рисков, требований и желаний рынка обеспечивают нам и нашим клиентам уверенность в будущем, дальнейшее развитие и прогресс несмотря ни на что, - говорит председатель Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Сергей Балакин. - Мы бережем время, спокойствие и комфорт наших клиентов - всегда готовы продуктивно работать. Впереди непрерывное совершенствование наших продуктов и услуг и создание новых интересных предложений. Наш клиент – счастливый клиент. Уже 30 лет в России и 7 лет в Ставропольском крае, и это только начало. С юбилеем нас и наших клиентов! Выигрываем вместе!

СПРАВКА

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) - универсальный коммерческий банк, по состоянию на 01.01.2022 входит в ТОП-100 банков России по размеру активов и в ТОП-50 по объемам коммерческого кредитования, представлен в 17 регионах России, насчитывает в своей структуре 137 подразделений. Банк обслуживает как юридических, так и физических лиц, активно развивает бизнес банковских карт и сервисы дистанционного обслуживания клиентов. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) рейтинг кредитоспособности на уровне ruВ со стабильным прогнозом. Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014.