Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
7 июля 2022 11:02

Пенсионерам дали сроки за одну выловленную на Ставрополье рыбу

Браконьерам грозило до пяти лет лишения свободы
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Пенсионеров судил за незаконный способ ловли

Пенсионеров судил за незаконный способ ловли

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае закончили рассматривать уголовное дело местных пенсионеров, которые незаконно рыбачили в Изобильненском районе. Подробности уголовного дела рассказал источник Telegram-канала "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В ночь на 15 февраля два друга - деда Юра и деда Динис - решили порыбачить в Солнечнодольске. Пенсионеры поплыли вглубь Новотроицкого водохранилища на деревянной моторной лодке, после километра пути перешли на весла. Пока дед Юра греб, дед Динис расставлял сети.

К полуночи довольные пенсионеры вернулись на берег, где их поджидали сотрудники экономической безопасности ОМВД России по Изобильненскому городскому округу. Полицейским казалось, что удача свалилась им на голову. У браконьеров на двоих было 12 сетей, ожидали неплохой улов. Когда орудия преступления вытащили, там был только один белый толстолобик, стоимость которого, по федеральному перечню, оценили в 925 рублей.

То, как пенсионеры поймали эту золотую рыбку, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Суд решил, что стариков нельзя наказать штрафов - сильно ударит по карману. Потому назначил два года условного срока и полгода испытательного. Осужденные еще до решения суда компенсировали ущерб за выловленную незаконным способом рыбку.

Пенсионеры легко отделались: изначально им грозило до пяти лет лишения свободы.

Что случилось с главными вещдоками

12 сетей утилизировали, а бедную рыбку отдали истинному хозяину - Азово-Чероморскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству. Дожила ли ключевая потерпевшая до решения суда, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ставрополья шантажировала интернет-друга, пойманного на "позоре Дзюбы"

На Ставрополье вынесли приговор по делу о вымогательстве за интимное видео [подробности]

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛПроисшествия: Ставропольский край