Пенсионерам дали сроки за одну выловленную на Ставрополье рыбу

Пенсионеров судил за незаконный способ ловли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае закончили рассматривать уголовное дело местных пенсионеров, которые незаконно рыбачили в Изобильненском районе. Подробности уголовного дела рассказал источник Telegram-канала "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В ночь на 15 февраля два друга - деда Юра и деда Динис - решили порыбачить в Солнечнодольске. Пенсионеры поплыли вглубь Новотроицкого водохранилища на деревянной моторной лодке, после километра пути перешли на весла. Пока дед Юра греб, дед Динис расставлял сети.

К полуночи довольные пенсионеры вернулись на берег, где их поджидали сотрудники экономической безопасности ОМВД России по Изобильненскому городскому округу. Полицейским казалось, что удача свалилась им на голову. У браконьеров на двоих было 12 сетей, ожидали неплохой улов. Когда орудия преступления вытащили, там был только один белый толстолобик, стоимость которого, по федеральному перечню, оценили в 925 рублей.

То, как пенсионеры поймали эту золотую рыбку, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Суд решил, что стариков нельзя наказать штрафов - сильно ударит по карману. Потому назначил два года условного срока и полгода испытательного. Осужденные еще до решения суда компенсировали ущерб за выловленную незаконным способом рыбку.

Пенсионеры легко отделались: изначально им грозило до пяти лет лишения свободы.

Что случилось с главными вещдоками

12 сетей утилизировали, а бедную рыбку отдали истинному хозяину - Азово-Чероморскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству. Дожила ли ключевая потерпевшая до решения суда, неизвестно.

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