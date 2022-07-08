Аномальная жара до +38 ожидается на Ставрополье в выходные дни

На выходных в Ставрополе жара будет только усиливаться. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили в регионе штормовое предупреждение. До конца суток 8 июля 2022 года в Ставропольском крае ожидается высокая пожароопасность - 4 класс. Но на выходных жара только усилится.

По данным сайта ставропольского гидрометцентра в пятницу, 8 июля 2022 года в южных частях края ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер восточный, при грозе с порывами до 11-14 м/c. Столбик термометра покажет +31...+36 градусов тепла. В краевой столице воздух прогреется до +31...+33, осадков не ожидается.

В субботу, 9 июля 2022 года, знойная жара на Ставрополье усилится. В южной части края могут пройти кратковременные дожди с грозой, ветер будет дуть восточный до 6-11 м/с. Температура воздуха прогреется до +33...37 градусов. В краевом центре осадков не ожидается, столбики термометра покажут +32...+34 градусов, ветер восточный 8-10 м/с.

В ночь с 9 на 10 июля температура опуститься +18...+20 градусов тепла, возможен кратковременный дождь с грозой. Однако уже в утренние часы столбик термометра станет стремительно расти. 10 июля в крае ожидается повышение температуры до +33...+38 градусов тепла. Жара придет и в Ставрополь, синоптики предупреждают горожан о повышение температуры до +33...+35 градусов. Возможен кратковременный дождь и усиление ветра до 12-14 м/c.

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