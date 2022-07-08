Самый смешной в мире фоторобот показала полиция Дагестана: на него похожа каждая женщина

Составление фоторобота - сложная работа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Служба в полиции, как известно, «и опасна, и трудна». А иногда, оказывается, еще и смешна. Об одной курьезной истории решили рассказать в МВД Дагестана. Связана она с таким важным методом из криминалистики, как составление субъективного портрета разыскиваемого лица по показаниям свидетелей, проще говоря - фоторобота.

Уже в древние времена люди поняли, что проще искать человека, опираясь на его характерные внешние черты. Например, сохранилась запись о побеге римского раба, относящаяся к IV веку до нашей эры. Помимо его имени, возраста и места, куда он мог отправиться, в «ориентировке» было сказано: «Он среднего роста, с прямыми ногами, безбородый, с ямочкой на подбородке, с рубцом через левый угол рта».

Со временем пропавших без вести людей или преступников стали рисовать художники (сходство было сомнительное - «я художник, я так вижу»), а в середине XX века французский криминалист Пьер Шабо предложил инновационный метод - складывать портреты разыскиваемых лиц из фрагментов фотографий.

Современные технологии значительно облегчили работу криминалистов по составлению фотороботов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вскоре появились аппараты с окошками под отдельные части лица. Внутри находились катушки с фотографиями разных типов глаз, носов, губ и так далее. Вращая их, можно было собрать портрет.

На помощь современным криминалистам пришли компьютерные технологии. Но даже на них полностью положиться нельзя.

- В нашей работе, как и в любой другой, бывают казусы, иногда ну очень забавные, - написала администратор официального Тегеграм-канала дагестанской полиции Гаяна Гариева. - Регионы обмениваются друг с другом разного рода служебной информацией, по части розыска без вести пропавших, в том числе. Вот эту девушку нам прислали для розыска (позже ее нашли, с ней все в порядке). Публиковать я, конечно, не стала, потому что под «фото» смело подходит 3/4 Махачкалы, и я тоже!

Подписчики фоторобот оценили:

- Я ее видел! На шоколадке «Аленка»!

- Судя по фотографии, искать ее родные не будут...

- Каждая третья так в своем паспорте выглядит!

- Только мне это фото напоминает парня из команды КВН «Махачкалинские бродяги»?

Фоторобот подкачал... Фото: t.me/mvd_dagestan

Некоторые пользователи посчитали, что смеяться над пропажей человека неуместно, но администратор паблика еще раз подчеркнула, что «таинственная незнакомка» нашлась, и призналась, что без подобного юмора работать очень тяжело.

- Вот вчера четыре человека утонули, трое из них - дети, 4, 5 и 12 лет... Невозможно научиться пропускать это мимо себя. Морально у нас очень тяжелая работа. Приходится искать позитив хоть в чем-то, хоть где-то, чтобы просто не сойти с ума, - написала Гариева.

КСТАТИ

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как составляется фоторобот, почему реальный человек может сильно отличаться от получившейся картинки и как правильно запомнить преступника. Также наши журналисты попробовали на собственном опыте выяснить, насколько сложно подготовить фоторобот. В качестве примера выбрали Леонардо ДиКаприо. Что из этого вышло - смотрите по ссылке.

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