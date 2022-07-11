Жильцы общежития в Ставрополе пожаловались на произвол старшей по дому

Фото: предоставлено читателями

Жильцы общежития по проспекту Юности в Ставрополе прислали в редакцию "КП-Ставрополь" обращение, в котором жалуются на своего управдомом. По их словам, женщина не выполняет свои обязанности и не хочет добровольно уходить.

Четыре года назад на должность старшей по дому выбрали женщину, которая на основе какой-то доверенности передала полномочия своей подруге. Так по крайней мере говорит последняя. Все это время она вместе с управляющей компанией взимали большие взносы на капремонт, но результатов нет: освещение не работает, фонари заросли растительностью, стены в коридорах облезли, мусор не вывозится. Беда на беде!

Фото: предоставлено читателями

Также у жильцов есть вопросы, куда деваются деньги, вырученные со сбыта общего имущества. Так, к примеру, женщина сдала старый лифт и замененные трубы на металлолом. Но деньги затем пропали.

30 июня 2022 года жильцы собирались попрощаться с таким управдомом и выбрать нового. Начали обсуждать, но тут вмешалась она.

- Больше всего, однако, нас возмущает, что решение по судьбе нашего дома принимают за нас. Мы сказали, что не хотим видеть женщин на посту «старших по дому», и попросили их не мешать выборам. Управдомом сказала, что соберет «150% голосов» и без нас. Сделать это она решила с помощью «мертвых душ», которых фактически на собрании не было. При этом собрание велось без секретаря, протокол не велся. Очно никто не голосовал. Управдомом сказала, что все решения по повестке дня примутся заочно, - сказано в обращении.

Обращение в редакцию Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Документ прислали в прокуратуру, МВД, комитет муниципального имущества мэрии Ставрополя и в нашу редакцию. Обращение подписало больше 40 жильцов, это свыше 20% комнат. Отметим, что, по словам собеседника "КП-Ставрополь", ведомства уже приняли документ.

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