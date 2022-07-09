"Нервы сдают": туристы, застрявшие на границе России с Грузией, отдают половину месячной зарплаты за комфорт

Фото с места событий: скриншот

На границе России с Грузией, на КПП "Верхний Ларс", сформировалась многокилометровая пробка из туристов. Предприимчивые жители Северной Осетии сразу же придумали свой бизнес - постоять в очереди за путешественников.

Соответствующие объявления появились в сети. В среднем заявители просят по 500 рублей за час, некоторые предлагают скидки: например, за сутки ожидания запрашивают только 10 тысяч рублей, скидка более 15%. В одном из объявлений предложение описано так:

- Хотите спокойно отдохнуть, не находясь в очереди на границе? Тогда вы по адресу. Стоимость услуги - 500 рублей в час. Очередь проезжаю на вашем легковом автомобиле: седан, кроссовер, джип. Есть хорошие апартаменты для ожидания и отдыха. Сохранность и порядочность гарантирую, могу оставить залог. Все детали оговариваем, вы не первые. Если получится вас протащить, продам место в очереди, - написал один из жителей, который уверяет, что он бывший пограничник.

Объявления на avito.ru

И люди пользуются услугой. Туристы жалуются на тяжелые бытовые условия: туалетов мало, магазинов парочка, но цены там завышенные. Кроме того, люди жалуются на "привилегированных" - транспорты, которые объезжают пробку. Речь якобы идет о машинах с местными номерами и байкерах.

- У людей сдают нервы. На моих глазах случилась небольшая потасовка, но все разрешилось. Туристам обидно, что кто-то пытается нарушить очередь, - рассказала подписчица "КП-Ставрополь".

Многие туристы стоят в пробке почти сутки.

Пробка сформировалась 25 июня, после сильных дождей, прошедших в Северной Осетии. Из-за поднявшегося уровня воды в реке и селя дорога на Транскавказской магистрали была разрушена. На время работ власти заблокировали проезд. Уже тогда началась формироваться огромная пробка.

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