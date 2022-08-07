Жарко и ветрено будет на Ставрополье в начале новой рабочей недели

Жара установится на Ставрополье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в начале новой рабочей недели установится жаркая погода без осадков, но с сильным ветром. Синоптики прогнозируют настоящее пекло – воздух в крае прогреется до максимально отметки в 37 градусов.

Так, в понедельник, 8 августа, температура воздуха днем в крае составит 30 – 35 градусов при ветре в 5 – 10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Во вторник, 9 августа, будет еще жарче – 32 – 37 градусов. Усилится и ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Из-за жары и ветра в юго-западных районах Ставрополья МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Местами – высокая пожароопасность 4 класса. Местным жителям и гостям юго-западных районов края не рекомендуют выбираться на природу, жечь костры и мусор.

Почти такая же погода будет и в краевой столице. В Ставрополе в понедельник, 8 августа, прогнозируется 32-градусная жара с ветром в 9 – 11 метров в секунду. Во вторник, 9 августа, днем воздух в краевой столице достигнет отметки в 34 градуса. Ветер усилится до 16 – 18 метров в секунду.

Ставропольцам придется спасаться от жары до конца рабочей недели.

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