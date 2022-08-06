Шары с водородом покалечили детей, взорвавшись от свечи на торте. Родители сняли это на видео

За секунду до взрыва... Фото: СОЦСЕТИ

Детский праздник в Дагестане едва не обернулся незапланированным «фаер-шоу» с трагическим финалом. Трогательное, казалось бы, поздравление с днем рождения взрослые снимали на видео. На кадрах девочка постарше, напевая «Happy Birthday to You» (С днем рождения тебя - прим. Авт.), с шариками в одной руке и праздничным тортом со свечой-фейерверком - в другой, идет в комнату к маленькой имениннице.

Когда ребенок выходит навстречу к поздравляющим, шары мощно схлопываются, обжигая детей. Девочки не подозревали - видимо, как и старшие гости, что этого и следует ожидать при нагревании шаров с водородом. Ролик с происходящим выложили в социальные сети.

После взрыва девочку госпитализировали. Обошлось без опасных для жизни ожогов, но пришлось накладывать швы.

Последствия пренебрежения техники безопасности Фото: СОЦСЕТИ

Накануне мы писали про еще одно ЧП с детьми в Дагестане. В этот раз беды не удалось избежать. Трагедия произошла в Кизляре, где в центральной городской больнице от теплового удара умер 5-летний мальчик и находится на лечении его 3-летняя сестра. Дети остались без присмотра на жаре и забрались в салон автомобиля, где провели несколько часов.