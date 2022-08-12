"Комсомольская правда" наградила участниц "Леди в белых халатах" в Ставропольском крае

Награждение участниц "Леди в белых халатах - 2022" прошло в музее изобразительных искусств. Фото: Антон СОКОЛОВ

"Комсомольская правда" подвела итоги третьего фотоконкурса "Леди в белых халатах" в Ставропольском крае. Издание реализует проект совместно с региональным министерством здравоохранения, чтобы показать человеческую, прекрасную сторону профессии, представители которой каждый день спасают людей.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Чтобы участвовать в конкурсе, претендентам надо было написать короткую автобиографию и прислать свою фотографию. В первом конкурсе, который прошел в 2020 году, за победу боролось около 30 медработников, а в этом году - около 50 профессионалов из разных уголков Ставрополья. Награждение участниц и победительниц прошло в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств на улице Карла Маркса (режим работы: среда-воскресенье с 11 с 19 часов, понедельник и вторник - выходные).

Фото: Антон СОКОЛОВ

Фото: Антон СОКОЛОВ

За месяц посетители сайта stav.kp.ru отдали более полумиллиона голосов. Борьба за призовые места продолжалась до самого закрытия счетчиков. Хотя все претендентки достойны победы, фотоконкурсу нужны свои лучшие из лучших.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Третье место заняла Ирина Буклова - медсестра минераловодского филиала Пятигорского межрайонного медицинского фтизиопульмонологического центра. Женщина состоит в Ставропольском региональном отделении «Ассоциация медицинских сестер России» и постоянно участвует в профильных конференциях, семинарах, конкурсах, посвященных любимой профессии – медицине.

Буклова Ирина. Фото: Антон СОКОЛОВ

Второй оказалась Виктория Овчаренко - медицинский статистик из Пятигорска.

- Медицина - обширная область, в которой каждый работник сможет найти направление по душе. Вот и я нашла своё! Трудно переоценить значение моей профессии - медицинского статистика, ведь я помогаю в управлении, организации и координации всей работы нашего Центра. Моя профессия не из лёгких, ведь она требует трудолюбия, усидчивости и внимательности, - писала в анкете Виктория.

Овчаренко Виктория. Фото: Антон СОКОЛОВ

И победителем фотоконкурса "Леди в белых халатах - 2022" стала Карина Кузнецова - детская медицинская сестра высшей категории пятой поликлиники Ставрополя. Ее стаж работы в сфере здравоохранения 17 лет. В свободное время воспитывает сына и вместе с них увлекается декоративно-прикладным искусством.

- В мире не существует не важных профессий, ведь каждое действие приносит какой-либо результат. Но для меня одно из значимых является именно ремесло медика. Врач, медсестра - это те люди которые помогают окружающим, и я очень рада что одна из них! - уверена Карина.

Кузнецова Карина. Фото: Антон СОКОЛОВ

"Комсомольская правда" также проводила отдельное голосование в социальных сетях. Приз зрительских симпатий взяла Екатерина Кротова - фельдшер ессентукского филиала Пятигорской межрайонной станции скорой медицинской помощи. Как интересно заметила Екатерина в анкете, учитель танцев днем она, а ночью - фельдшер СМП. И там, и там она преуспела: пациенты довольны ее работой, а подопечные побеждают на различных конкурсах.

Кротова Екатерина. Фото: Антон СОКОЛОВ

После награждения медработницы в милой обстановке обсудили свою работу, сделали совместные фотографии и выпили немного шампанского. Все участницы - даже те, которые не выиграли, - остались довольны, ведь им удалось показать сотням тысяч читателей "Комсомолки" красоту своей благородной профессии.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Фото: Антон СОКОЛОВ

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