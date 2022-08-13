Чрезвычайная опасность: аномальный солнцепек угрожает Ставрополю пожарами

Проблемные места будут патрулировать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе на днях установится аномальная, опасная для жизни жара. Синоптики Гидрометцентра сообщают, что уже в воскресенье воздух прогреется до 36 градусов. А в крае - до 38 градусов. В действительности местные жители смогут наблюдать на приборах температуру на несколько пунктов выше.

Фото: stavpogoda.ru

Кроме того, синоптики обещают сильный, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Для горожан это небольшое утешение, но вот в случае пожара - огромная беда. Потому ответственные инстанции принимают меры безопасности. Так, в Ставрополе уже проверили все 1,4 тысяч пожарных гидрантов. Экстренные службы будут проводить патрулирование на 20 самых проблемных местах. На дежурство выйдут 50 человек и девять единиц техники.

- Особое внимание уделят городским лесам. В качестве превентивных мер проложили 150 километров минерализованных полос, проведен второй этап опашки территории города протяженностью 96,3 километра. Третий этап запланирован на сентябрь. Также в этом году выполнена санитарная рубка просек на площади 55,5 гектара, убрано почти 1700 квадратных метров сухостоя, - сказано в сообщении властей.

К ответственности за нарушение противопожарной безопасности привлекли восемь должностных, три юридических и пять физических лиц.

Пока что карта пожарной опасности Ставрополья выглядит следующим образом. Синоптики предупреждают, что пятый, чрезвычайный класс пожароопасности установится в южных районах.