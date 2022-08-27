Третьим владельцем скандального особняка с "золотым унитазом" начальника ГИБДД Ставрополья станет государство

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В Ставрополе закончили рассматривать дело об аресте имущества экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Один из важных пунктов иска был особняк с "золотым туалетом", который широко обсуждали из-за кадров задержания.

Как ранее узнала "КП-Ставрополь", дом изначально принадлежал гражданской жене Сафонова - Алене Псел. Именно она с 2014 года занималась строительством и регистрацией особняка, выбирала дизайн помещений и нанимала рабочих. Для этих нужд родители дали женщине 35 млн рублей, о чем свидетельствует даже расписка между родственниками, датированная, правда, 2019 годом.

После задержания главы семьи Псел подарила особняк своим несовершеннолетним детям. Считалось ранее, что сделка легальная, потому что была совершена до наложения ограничительных мер. Но затем дом попал в иск прокуратуры. По оценке экспертов, недвижимость обошлась семье Псел в 30 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Однако Промышленный суд Ставрополя аннулировал сделку и конфисковал имущество, посчитав, что законность дохода, на который был построен особняк, не доказана. Потому третьим собственником "золотого унитаза" станет государство. Затем же роскошный дом продадут на торгах, если владелица не оспорит решение.

Всего у семьи Алексея Сафонова конфисковывали более 20 объектов и несколько машин, общая стоимость которых, по нашим подсчетам, свыше 120 млн рублей. Генпрокуратура РФ уточняет, что сумма - около 180 млн рублей. В большим материале рассказываем пофамильно, у кого что отобрали, а у кого - нет.

ПО ТЕМЕ

Гаишник и богатое окружение: что государство заберет у семьи начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова

Родственники главы ГИБДД Ставрополья считают арест своего имущества несправедливым [подробности]