Новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с грозы и дождей

В начале недели на Ставрополье установится комфортная летняя погода. Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

После недели ураганного ветра и пыльных бурь на Ставрополье вернется летняя жара и небольшой дождь. Об этом рассказали специалисты регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 29 августа 2022 года, в Ставропольском крае ожидаются кратковременные дожди, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. При этом температура воздуха поднимется до +33...+36 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 6-11 метров в секунду. В краевой столице столбики термометра покажут +31...+33. Кратковременный дождь ожидается с утра, возможна гроза. Ветер северо-западный 9-11 метров в секунду.

Синоптики рассказали какие температурные сюрпризы стоит ждать ставропольцам. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 30 августа 2022 года, на Ставрополье продолжат идти дожди. Местами по краю пройдет кратковременный дождь с грозой, но воздух прогреется до +32...+37 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c. В краевом центре дождь с грозой пройдет ночью. Днем осадков не ожидается, температура поднимется до +32...+34 градусов тепла, ветер будет дуть северо-западный 8-10 м/c.