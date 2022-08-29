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Происшествия29 августа 2022 16:50

Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в Дагестане

Малышка прыгнула в воду, потеряла сознание и умерла
Инна МОРОЗОВА
Четырехлетняя девочка подошла к детскому бассейну и прыгнула в воду

Четырехлетняя девочка подошла к детскому бассейну и прыгнула в воду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло на одной из баз отдыха в Карабудахкентском районе Дагестана. Четырехлетняя девочка подошла к детскому бассейну и прыгнула в воду. После прыжка она потеряла сознание и погибла.

Следственный отдел по городу Каспийск СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Для установления причины смерти ребенка назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на территории базы. Они будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

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