"Убей меня": провидец зарезал двух человек в Ставрополе и Махачкале по приказу голосов в голове

Мужчину приговорили к 13 годам в колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставрополе отправили в колонию строгого режима уроженца Дагестана, который убил своего квартиродателя, поверив, что у него провидческий дар. В другой регион мужчина сбежал от родственников, пожелавших спрятать последнего в лечебницу. Подробности истории рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Аслан познакомился с Арсеном в 2012 году на работе в Махачкале. Мужчины настолько сдружились, что стали общаться семьями. Долгим, однако, такое общение не стало. Аслан уволился из-за состояния здоровья, ему стало мерещиться странное, а чтобы пугающие мысли исчезли - постоянно молился. Однако одно видение оказалось правдивым: супруга изменила ему с Арсеном. После такого он поверил, что может видеть людей насквозь.

Проблемы Аслана заметили родственники и хотели отправить его на лечение. Но в январе 2015 года мужчина сбежал в Ставрополь. На автовокзале его выхватила пожилая женщина, искавшая квартирантов для своего знакомого. В скудной комнате, по признанию самого Аслана, он спасался от голосов в голове и чувства, что его преследуют, молитвой. Но всякий раз к нему являлся хозяин дома Исса, пытавшийся вытянуть того из комнаты.

- На третьи сутки он опять зашел ко мне и стал звать выпить с ним. Сел, начал что-то говорить, и я услышал от него "Убей меня". А потом голоса начали повторять: "Убей его, убей его". В рукаве я держал нож, опасаясь за свою жизнь, потому я быстро вытащил его и несколькими ударами в грудь и горло убил, - цитирует показания Аслана источник "КП-Ставрополь".

Тело Иссы убийца накрыл белым покрывалом, помолился за его душу и уехал обратно в Махачкалу, где через неделю зарезал друга-предателя. За это преступление в 2017 году мужчина получил 13 лет в колонии строгого режима.

А ставропольское дело долго оставалось нераскрытым. В 2021 году мужчина сам признался в убийстве. Родственники пытались добиться замены наказания принудительным лечением, провели экспертизу, которая показала признаки параноидной шизофрении. Но на днях суд в Ставрополе вернул те несколько лет лишения свободы, отбытых обвиняемым в астраханской тюрьме. По информации "КП-Ставрополь", родня осужденного будет добиваться его госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В тюрьме я решал, кто завтра проснется": рецидивисту дали мягкий срок за поножовщину с должниками

На Ставрополье рецидивист ушел от максимального наказания за драку из-за денег [подробности]