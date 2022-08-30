Автор скандального видео с туристкой «в трусах» в Дагестане впервые высказался

Фото: кадры видео

Появился новый виток конфликта, который случился в одном из магазинов Дагестана. Республиканское МВД опубликовало показания автора скандального ролика, который поучал туристку, в чем надо ходить.

О конфликте стало известно в воскресенье. Согласно показаниям автора ролика, он еще на улице заметил девушку в легкой одежде, через которую просвечивался купальник, и до инцидента пытался поговорить с ней из машины. Но фраза "ты откуда такая" показалась туристке угрожающей, и она зашла в помещение магазина.

- Я припарковал машину, включил камеру и зашел в магазин. Я сказал девушке, чтобы она одевалась подобающе. Она вышла, а неизвестный парень, который стоял рядом, сказал, какое мне дело. После этой фразы я сказал ему: Ты чудик, я тебе сейчас ухо оторву!" Он ударил по моему телефону, из-за чего он упал. Затем я поднял телефон и снова сказал, что они находятся не у себя дома и нужно одеваться нормально, имея в виду прикрывать свои откровенные места. На что они извинились, и мы разошлись. Вернувшись домой, я скинул видео своему другу, - следует из объяснений автора.

Фото: УМВД по РД

Так видео попало в сеть. Комментаторы разделились на два лагеря: одни поддержали настроение автора ролика, другие - осудили его попытку поучать других. Есть же и нейтральная позиция, которая признала вину обеих сторон. Например, Ксения Собчак отметила, что любой гость, который приезжает в другой регион с другими культурными особенностями, должен вести себя соответствующее. Но в то же время осудила поведение автора ролика.

- Сцеживаю яд по поводу формы: перед тобой извинились, пообещали все исправить, ушли с глаз долой, а ты все равно братуха борцуха, орешь и лезешь (впрочем, в зеркальной ситуации в столицах очень часто роли не меняются - жители интеллигентно делают замечание гостям за спорное поведение и получают в ответ истерику, и хорошо если без причинения особо тяжких).

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