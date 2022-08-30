Был против брака с уголовником: житель Ставрополья убил и закопал будущего шурина

Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах закончили рассматривать уголовное дело против 38-летнего местного жителя, который убил своего будущего шурина. Тот хотел, чтобы мужчина прервал отношения с его сестрой.

В конце августа в полицию обратились родственники 45-летнего жителя села Прикумское Алексея, который внезапно пропал. Мужчина не возвращался домой несколько дней, но у близких оставалась надежда, что с ним все хорошо. На третьи сутки поисков была найдена его могила около реки Подкумок.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Первый подозреваемый все это время пробыл рядом с горюющими родственниками - им оказался Виталий, будущий шурин убитого.

Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю

По информации "КП-Ставрополь", вечером мужчины встретились для серьезного разговора. Потерпевший был недоволен тем, что его сестра закрутила роман с обвиняемым - тот знал недобрые слухи о последнем. Да и криминальное прошлое у того имелось: в 2002 году Виталий получил срок за разбой. А любовные отношения развивались слишком быстро, и Алексей решил поговорить с мужчиной, чтобы разорвать союз, пока не стало поздно.

Разговор, однако, пошел не в нужном русле. Мужчины стали друг друга оскорблять, а затем Виталий до смерти забил Алексея металлической трубой. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый позвал своего друга. На его машине они вывезли тело в безлюдное место и закопали у берега в неглубокой яме.

После задержания Виталий дал признательные показания и рассказал о помощи своего товарища - на суде это зачлось. Мужчине грозило лишение свободы до 15 лет, но ему дали только шесть лет в колонии строгого режима, передает пресс-служба городского суда. По информации "КП-Ставрополь", прокурор и родные убитого уже обжаловали решение. Дело друга, который помогал закапывать тело, находится в отдельном производстве.