Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 6:00

Гордость СКФО - 2022

Специальный выпуск «Комсомольской правды на Северном Кавказе»
Источник:kp.ru

31 августа 2022 года вышел проект «Гордость СКФО 2022» - специальный выпуск «Комсомольской правды на Северном Кавказе». В нем рассказывается об успехах и достижениях субъектов СКФО, перспективах их развития, интересных проектах, лучших предприятиях округа и людях, которые прославились своими делами и поступками на благо своей малой родины и страны.

Эффективный и современный: «Невинномысский Азот» отмечает 60-летний юбилей

Концерн «ЭСКОМ»: с заботой о здоровье

Для жизни и на века: североосетинская компания «Спецтепломонтаж» более 30 лет возводит надежные объекты

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯГордость СКФО 2022