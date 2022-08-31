Эффективный и современный: «Невинномысский Азот» отмечает 60-летний юбилей

АО «Невинномысский Азот» - крупнейшее на Юге России градообразующее предприятие химической промышленности

История крупнейшего на Юге страны градообразующего предприятия началась в далеком 1952 году со строительства азотно-тукового завода, который в последующем стал «Невинномысским Азотом». В 1960 году строительство объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а спустя два года завод дал старт производству: в ночь с 1 на 2 августа в цехах был получен первый продукт - аммиак. Уже 3 августа в эксплуатацию ввели комплекс первой очереди сооружений - аммиачное производство, цеха слабой азотной кислоты и аммиачной селитры. 30 декабря 1962 года комиссия подписала акт приема всех мощностей первой очереди.

Долгие годы предприятие развивалось в области производства минеральных удобрений и продуктов органического синтеза. И на сегодняшний день «Невинномысский Азот» - современное и эффективное предприятие, способное удовлетворить потребности отечественного сельского хозяйства и промышленности.

Город в городе

Сегодня АО «Невинномысский Азот», входящий в состав АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», - крупнейшее на Юге России градообразующее предприятие химической промышленности, цеха которого занимают без малого 7 млн кв. метров - площадь, сравнимую с небольшим городом. Заводчане выпускают широкую номенклатуру минеральных удобрений и продуктов органического синтеза для нужд внутреннего рынка и на экспорт.

Более того, «Невинномысский Азот» - единственный в стране завод с установками по производству меламина, метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты. Мощностей завода хватает, чтобы наша страна могла полностью отказаться от импорта меламина.

В составе завода 14 производственных цехов, выпускающих 10 основных видов продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачную селитру, жидкие азотные удобрения, азотную кислоту, сложные минеральные удобрения, метанол, уксусную кислоту, метилацетат.

Предприятие продолжает развиваться. Сейчас завершается техническое перевооружение цеха биохимической очистки и технического обезвреживания отходов производства. На данный момент идет пусконаладка оборудования.

На очистные сооружения завода поступают бытовые и промышленные стоки всего Невинномысска.

Вклад «ЕвроХима» в борьбу с пандемией высоко оценили на государственном уровне

В 2021 году, в разгар пандемии, «Невинномысский Азот» внес ощутимый вклад в борьбу с последствиями коронавирусной инфекции. На предприятии в кратчайшие сроки наладили производство жидкого медицинского кислорода, дефицит которого остро ощущался в медицинских учреждениях страны и, в частности, на Ставрополье.

Широкое общественное признание получило и волонтерское движение «ЕвроХима». Молодые специалисты компании стали лауреатами конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», который проводился ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров». Еврохимовцы удостоились престижной Международной премии #МыВместе. Более того, программу «20 добрых дел «ЕвроХима» отметили эксперты на международной конференции «Женевские чтения» в европейской штаб-квартире ООН.

Вклад «ЕвроХима» в борьбу с пандемией высоко оценили на государственном уровне.

- Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции, - говорится в письме Президента России Владимира Путина коллективу компании.

Во благо родного города и края

Деятельность крупнейшего градообразующего предприятия напрямую связана с жизнью Невинномысска и Ставрополья. С 2013 по 2021 год компания «ЕвроХим» в рамках реализации принципов ESG направила на социальные и благотворительные проекты в крае порядка 730,6 млн рублей.

Так, при поддержке компании в Невинномысске созданы детские образовательные центры - технопарк «Кванториум» и Центр детского научного и инженерно-технического творчества, где ребята абсолютно бесплатно изучают точные и естественные науки.

При поддержке компании в Невинномысске созданы детские образовательные центры, где ребята бесплатно изучают точные и естественные науки

ЦДНИТТ появился в промышленной столице края в 2017 году. Здесь юные дарования на безвозмездной основе занимаются исследованиями, готовятся к всероссийским и международным конкурсам и олимпиадам. Спустя три года, в 2020 году, в городе химиков двери перед будущими кулибиными и ломоносовыми распахнул детский технопарк «Кванториум». Лаборатории и мастерские технопарка оснащены высокотехнологичным оборудованием, что позволяет ребятам от 10 до 18 лет изучать робототехнику, конструирование, программирование, астрономию, физику, химию и биологию. Под грамотным руководством дети учатся работать на станках и 3D-принтерах, пытаются строить космолеты, пишут и защищают научные работы. Обучение ведется по шести программам - квантумам.

Новый проект «Кванториум» реализован совместно Минпросвещения России, правительством Ставрополья, администрацией Невинномысска, Фондом Андрея Мельниченко и компанией «ЕвроХим». На строительство технопарка ушло 45 млн рублей, еще 73 млн направили на оснащение его оборудованием в рамках национального проекта «Образование».

Также в 2021 году на базе городского лицея № 6 открылись ЕвроХим-классы Фонда Андрея Мельниченко. Теперь для будущих выпускников здесь бесплатно проводятся факультативы по математике, физике и химии. У старшеклассников появилась возможность заниматься в лабораториях ЦДНИТТ и технопарка «Кванториум», а также посещать Невинномысский химико-технологический колледж и Невинномысский технологический институт (филиал) СКФУ.

На базе этих учебных заведений ребята смогут получить образование по специальностям: «Химическая технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», а также «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Получив диплом, молодые специалисты могут рассчитывать на должность в холдинге и в течение трех лет получить от компании помощь в приобретении жилья.

Вклад в развитие культуры и спорта

Еще одно важное соглашение между правительством Ставропольского края, администрацией Невинномысска и МХК «ЕвроХим» было подписано в августе 2017 года. Стороны договорились о реализации проекта по ремонту спортивно-культурного комплекса «Олимп», а уже в октябре 2019 года работы были завершены.

Также совместными усилиями властей и «ЕвроХима» был реализован соцпроект по строительству круглогодичного Ледового дворца. Стоимость работ составила более 300 млн рублей. В результате на базе ФОКа была создана детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта.

Еще 150 млн рублей компания вложила в реконструкцию ДК Химиков. Сейчас здесь проводятся практически все масштабные мероприятия.

Усилиями местных властей и при участии «ЕвроХима» в Невинномысске появились 13 детских спортивно-игровых площадок.

Социально ответственная компания «ЕвроХим», в состав которой входит АО «Невинномысский Азот», делает все возможное, чтобы заводчане трудились во благо родной земли и смело смотрели в будущее.

- Эта замечательная летопись, уверен, будет продолжена и дальше! Отмечу, что свое 60-летие «Невинномысский Азот» отпразднует 17 сентября во время Дня города, - отметил глава Невинномысска.