Концерн «ЭСКОМ»: с заботой о здоровье

Концерн «ЭСКОМ», Ставрополь. Фото: escom.group

Известное на Ставрополье и далеко за его пределами ОАО НПК «ЭСКОМ» в следующем году отметит 25-летний юбилей. За четверть века созданное в 1998 году по инициативе правительства края небольшое фармпредприятие превратилось в крупнейший в стране и единственный на Юге России концерн, производящий инфузионные растворы и покрывающий сегодня более 54% всех потребностей госпитального сектора РФ.

Для концерна качество и безопасность выпускаемой продукции всегда стояли на первом месте. «ЭСКОМ» стал одним из первых отечественных предприятий, получивших в 2010 году сертификат GMP еще до введения соответствующего закона в России. Уже тогда производство продукции в концерне осуществлялось в соответствии с международными нормами, что подтверждает стремление руководства компании заботиться о здоровье потребителей.

Цех ампульного производства. Фото: escom.group

За плечами у концерна богатая производственная история становления и непрерывного развития. Масштаб производства также впечатляет. Производственные мощности предприятия включают в себя 4 завода общей площадью 17 000 м2. Все здания соответствуют международным нормам Надлежащей производственной практики. Первая производственная площадка по выпуску инфузионных растворов была создана в 1998 году. Спустя несколько лет, в 2006 году, был введен в эксплуатацию еще один завод по производству инфузионных растворов. В 2010-м на предприятии появился новый цех с тремя современными производственными линиями по изготовлению ампул. В 2011 году руководством концерна было принято решение расширить ассортимент выпускаемой продукции и включить в него производство инфузионных растворов в полимерной упаковке и изделий медицинского назначения. С этой целью компанией были приобретены заводы ОАО «Фирма Медполимер» в Санкт-Петербурге. 2012-й стал для предприятия годом мощной модернизации, которая позволила увеличить производство ампул до 170 млн единиц в год. В 2015 году «ЭСКОМ» начал выпускать высокоэффективные дезинфицирующие средства, обеспечивая ими лечебно-профилактические учреждения, предприятия ЖКХ, общепита и торговли, а также учреждения культуры, отдыха, спорта и соцобеспечения. В 2018 году был реализован крупный инвестпроект по строительству завода, выпускающего инфузионные растворы в полипропиленовой бутылке, а через два года был введен в эксплуатацию новый завод по производству инфузионных препаратов в полипропиленовой бутылке. В этот период было зарегистрировано более 30 новых препаратов.

В 2021 году по итогам проведения фармацевтической инспекции в соответствии с Правилами проведения фармацевтических инспекций Министерства промышленности и торговли концерну был выдан сертификат соответствия требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза - как единственному российскому фармпроизводителю инфузионных растворов.

Чтобы идти в ногу со временем и достойно отвечать на его вызовы, «ЭСКОМ» активно развивается и модернизируется. Здесь тщательно следят за обновлением оборудования и техники, не допуская прерывания процессов производства.

В концерне также большое внимание уделяют лабораторным исследованиям и научным разработкам. Для этих целей на предприятии работает современный комплекс научно-лабораторных исследований, который строго контролирует качество выпускаемой продукции на каждой стадии ее производства: от получения сырья до выхода препаратов на рынок.

Расширяется и ассортимент продукции. Сегодня в числе выпускаемых здесь препаратов - бренды, которые входят в топ-10 самых продаваемых в России. По производству таких марок, как «Натрия хлорид» и «Глюкоза», «ЭСКОМ» - лидер в стране, и, что особенно важно, - более 80% изготовляемых НПК «ЭСКОМ» медикаментов входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Это растворы для инфузий и инъекций, а также средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные, противоревматические, ноотропные лекарства, регуляторы метаболизма, препараты для лечения заболеваний респираторной системы, противорвотные и антигистаминные средства.

Концерн «ЭСКОМ» - лидер в России по выпуску торговых марок «Натрия хлорид» и «Глюкоза». Фото: escom.group

Продукция компании сегодня широко известна и пользуется большим спросом не только в России, но и в государствах ближнего зарубежья.

- Перед нами стоят серьезные цели, - говорят на предприятии, - развитие фармацевтической отрасли России, создание безотходного производства, выпуск импортозамещающей продукции, внедрение новых научных разработок в медицине. Мы делаем все возможное для того, чтобы их достичь и внести свой весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета нашего государства. Наше предприятие работает стабильно, с максимальной производительностью и интенсивностью. Благодаря различным правительственным программам мы подготовились к импортозамещению и на данный момент готовы обеспечить страну жизненно важными лекарственными средствами.

«Мы - одна большая семья»

Конечно, главный ценный ресурс «ЭСКОМ» - это его кадры. Более 1500 высококвалифицированных сотрудников, настоящих профессионалов, знатоков своего дела, которые любят свою работу и преданы родному заводу.

Большая часть коллектива работает на предприятии долгие годы, здесь есть даже настоящие трудовые династии. Сплоченный дружный коллектив считает себя одной большой семьей, где каждый старается внести свою важную лепту в общее дело. При этом каждый сотрудник всегда ощущает поддержку коллег и руководства, которое гордится своими работниками и всячески заботится о них, создавая комфортные условия работы, хорошую атмосферу, обеспечивая достойную оплату и весь необходимый социальный пакет.

Руководитель концерна «ЭСКОМ» Азиров Гелани Сергеевич. Фото: escom.group

Праздники здесь тоже стараются отмечать по-семейному тепло и душевно. К примеру, День фармацевтического работника сотрудники смогли провести с родными и близкими. На официальной части мероприятия руководитель концерна «ЭСКОМ» Гелани Азиров выступил с торжественной речью, поздравив коллектив и поблагодарив за отличную работу. Лучшим вручили почетные грамоты и медали. После торжественной церемонии всех приглашенных на профессиональный праздник ждала интересная и насыщенная развлекательная программа - с фуршетом, увлекательными мастер-классами для детей, а также игровыми аттракционами, развлекательным шоу и экскурсией на завод. Праздник, по единодушному признанию заводчан и гостей, удался на славу. Этот очень яркий красочный день всем запомнится надолго.

Важно заметить, что работники НПК «ЭСКОМ» не раз удостаивались высоких наград и за пределами родного предприятия - их заслуги были многократно отмечены также и на региональном уровне.

КСТАТИ

Дарить тепло и думать о будущем

Концерн «ЭСКОМ» - это не просто передовое, динамично развивающееся фармацевтическое производство, это социально ответственный бизнес, реализующий значимые для общества проекты, в том числе благотворительные.

Один из важных социально значимых проектов, реализуемых НПК, - благотворительный фонд «Дети Земли Русской». В рамках этого проекта сотрудники концерна ежемесячно навещают своих подопечных в подшефных детских домах. Каждый такой визит и для работников «ЭСКОМ», и для детей - это маленький праздник с интересными сценариями, викторинами и подарками.

Масштабная благотворительная акция в поддержку детей из Донбасса. Фото: escom.group

Также коллектив концерна оказал гуманитарную помощь детям, эвакуированным из Донбасса в Ростовскую область. Эвакуация проходила в конце зимы, внезапно и очень стремительно. С собой было минимум вещей. Никто не предполагал, что все затянется. В мае волонтеры фонда проделали огромный путь в п. Золотая Коса, чтобы лично привезти гуманитарную помощь детям. Благодаря слаженной работе фонда «ЭСКОМ» смог передать одежду для 434 детей и организовать праздник: квест-игру «Форт Боярд». Дети решали головоломки, преодолевали препятствия, боролись со своими страхами и, конечно же, побеждали. А еще сотрудники фонда организовали масштабный танцевальный флешмоб! Вместе с заводными аниматорами дети разучивали танцевальные движения и повторяли их все вместе. Каждый чувствовал себя настоящим танцором! Праздник прошел на одном дыхании, а дети признались, что давно так не веселились.

Не осталось предприятие в стороне и во время пандемии COVID-19. Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники НПК проводят обработку школ Ставрополя и Невинномысска средством собственного производства «ЭСКОХЛОР». Это, по словам специалистов, безопасныи дезинфицирующии раствор, которыи подходит для обработки как внутренних помещении , так и наружных поверхностеи . Его можно и нужно применять для обработки школ, больниц, вузов и детсадов.

ВАЖНО

Лекарства для жителей Донбасса

«ЭСКОМ» первым среди российских фармацевтических производителей провел масштабное мероприятие в рамках патриотической акции «Своих не бросаем!» в поддержку жителей Луганска и Донецка. В начале митинга сотрудники предприятия развернули георгиевскую ленту длиной в 40 метров, а в завершение мероприятия был дан старт отправке машин с гуманитарной помощью жителям Донбасса. В марте 2022 года была организована доставка первой партии груза, а уже в апреле была отправлена вторая партия жизненно необходимой продукции. Всего компания направила в регион 40 тонн фармацевтических препаратов.