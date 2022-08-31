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Общество31 августа 2022 6:15

Для жизни и на века

Североосетинская компания «Спецтепломонтаж» более 30 лет возводит надежные объекты
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
Консультативно-диагностическая поликлиника РДКБ, Владикавказ

Консультативно-диагностическая поликлиника РДКБ, Владикавказ

В Северной Осетии не осталось городов и сел, над преобразованием которых не потрудились бы специалисты ООО «Спецтепломонтаж». Сотрудники компании-застройщика, давно зарекомендовавшей себя надежным партнером республиканских властей, ведут работы в самых, казалось бы, непригодных для строительства территориях, осваивая высокогорные участки и специфические рельефы.

Жители РСО - Алания убеждены - проектировщикам и строителям «Спецтепломонтажа» под силу если не все, то многое. Именно поэтому они выбирают надежные, качественные и комфортные квартиры от ООО «Спецтепломонтаж». Теми же принципами руководствуется и республиканская власть, отдавая муниципальные заказы на строительство социальных объектов в надежные руки передовиков отрасли.

От проекта до объекта

ООО «Спецтепломонтаж» - предприятие многофункциональное, которое более трех десятков лет занимается строительством жилья, проведением водоснабжения и газоснабжения, электро- и теплосетей, установкой очистных сооружений, станций обеззараживания и других объектов жизнеобеспечения. В арсенале застройщика - серьезная материально-техническая база, одна из лучших среди отраслевых предприятий Республики Северная Осетия. В собственности «Спецтепломонтажа» около 200 единиц специализированной техники, позволяющей вести работы полного цикла: от проекта до объекта, включая прокладку коммуникаций и благоустройство дворовых территорий.

Возведение противотуберкулезного диспансера, Владикавказ

Возведение противотуберкулезного диспансера, Владикавказ

Перечень сданных объектов пополняется ежегодно, и все они пользуются особой популярностью среди местных жителей.

- В наших коммерческих домах мы стараемся отходить от общепринятых стандартов, - отмечает директор Майрам Михайлович Дзебисов. - Площадь однокомнатной квартиры у нас, к примеру, - от 50 до 62 квадратных метров. Я считаю, что народ устал от «клетушек». Людям нужно качественное, современное и просторное жилье. Кроме того, мы занимаемся и отделкой по личному заказу клиента, поэтому и ценовой диапазон у нас обширный.

В числе введенных в эксплуатацию объектов - жилые дома в Алагире, жилые дома в Беслане, поселке Бурон, первый микрорайон на улице Тельмана - 8 Марта, жилой комплекс в 11-м микрорайоне из 16 многоэтажных домов, 31-й и 32-й микрорайоны во Владикавказе с благоустроенными придомовыми территориями.

Одним из крупных объектов, сданных в эксплуатацию ООО «Спецтепломонтаж», стал микрорайон «Гранд-Парк» площадью в 34 тысяч квадратных метров по улице Коблова во Владикавказе.

Строительство жилого комплекса «Парк Олимпийский», Владикавказ

Строительство жилого комплекса «Парк Олимпийский», Владикавказ

Стоит отметить, что скорость возведения объектов сочетается с высоким качеством.

- Строим мы из глиняного кирпича, который получаем от шести заводов Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, - уточняет директор. - Ежедневно завозим более 100 тысяч штук кирпича. И даже перегородки делаем из него. Не используем ни пеноблоков, ни пенобетона. Потому как, я уверен, строить нужно из экологически чистого материала. Качественно и на века.

ООО «Спецтепломонтаж» вносит существенный вклад в реализацию национального проекта «Жилье и комфортная среда», благодаря чему Северная Осетия занимает лидирующие позиции по темпам социального строительства на Северном Кавказе.

За более чем три десятилетия деятельности компанией проложены сотни магистральных сетей газоснабжения, водоводов и водопроводов, возведены тысячи квадратных метров инвестиционного и социального жилья как во Владикавказе, так и в других муниципалитетах.

Так, по заказу республиканского правительства, министерства строительства и архитектуры РСО - Алания и районных администраций в 2012 - 2013 годах компания возвела многоэтажные дома для переселенцев из ветхого жилья. В современные и просторные квартиры переехали жители деревянных бараков, построенных во Владикавказе еще в 60-х годах прошлого века.

Также компанией был возведен жилой микрорайон на 30 тысяч кв. метров по улице Цоколаева во Владикавказе для пострадавших в Бесланском теракте. Квартиры и здесь отпускались по цене ниже средней рыночной. В жилом комплексе по улице Цоколаева 36 детям-сиротам была выделена 41 квартира. Качество строительных и отделочных работ в них, перед тем как отдать ключи сиротам, оценивали на самом высоком уровне.

ООО «Спецтепломонтаж» сдает квартиры с установленной сантехникой, газовой плитой, отоплением. Выделяемые квартиры уже полностью готовы к заселению. Приятно удивляет качество работ, которые выполнила подрядная организация, в этом большая заслуга ее руководителя Майрама Дзебисова. Здесь очень интересная инфраструктура, рядом находятся школа, детский сад.

Среди социальных объектов, возведенных застройщиком по заказу государства, - Республиканский противотуберкулезный диспансер. Это целый комплекс медицинских зданий: стационар торакальной хирургии на 40 коек, приемное отделение, взрослая и детская поликлиника, рентгеновское отделение, административный корпус, операционный блок, реанимационное отделение на шесть коек, кафедра фтизиопульмонологии, стационар внелегочной хирургии на 30 коек, терапевтическое отделение для впервые выявленных больных на 60 коек и другие.

«Новый город» на улице Хадарцева, Владикавказ

«Новый город» на улице Хадарцева, Владикавказ

География работ «Спецтепломонтажа» включает не только Северную, но и Южную Осетию. С 2015 года компания принимает активное участие в строительстве объектов медицинского назначения, жилищного строительства и инженерных сетей на территории РЮО.

Останавливаться на достигнутом коллектив ООО «Спецтепломонтаж» не намерен. В планах руководства компании - выход на рынок субъектов СКФО и Юга России.

Создание инфраструктуры - важнейшая часть деятельности

- Основное - это инфраструктура, - говорит Майрам Дзебисов. - Причем мы не просто подводим газ к домам, а строим целые магистрали.

В числе объектов инфраструктуры, построенных компанией: канализационный коллектор, водопроводные сети и ливневая канализация города Беслана, водопроводные сети и очистные сооружения в Алагире, где также компанией «Спецтепломонтаж» проведена реконструкция электрических сетей. Построен водопровод к Гусаринскому водозабору. Проведены берегоукрепительные работы на реках Терек, Суадаг и Комбилеевка.

ООО «Спецтепломонтаж» участвует в республиканском проекте по газификации горных районов республики. Работы ведутся в труднодоступных территориях и в условиях специфических рельефов, где специалисты компании демонстрируют высший строительный пилотаж.

Кадры решают все

Основатель компании Майрам Дзебисов - заслуженный строитель России и Северной Осетии, заслуженный работник ЖКХ республики, обладатель медали «Во славу Осетии».

Успех компании, по мнению руководства, во многом зависит от коллектива, который чтит традиции и преемственность поколений, но при этом применяет современный подход к работе.

На момент основания компании в ООО «Спецтепломонтаж» работало около 20 человек. Сейчас штат насчитывает порядка 500 высококвалифицированных работников различных направлений отрасли. У Дзебисова трудятся целыми династиями, многие специалисты уже ветераны. Соколовские, Дзебисовы, Савлоховы, Джиоевы, Ивановы, Будтуевы, Хатаговы, Торчиновы, Гогаевы, Гурциевы, Голоевы - вот лишь небольшая часть тех, кто на протяжении десятилетий создает славную репутацию родному предприятию.

Главными принципами руководителя «Спецтепломонтажа » Майрама Дзебисова по-прежнему остаются забота о людях, преданность делу и высочайшая личная ответственность за каждый объект.

ВАЖНО!

Ветеранам по нормативам положено по 36 кв. метров на человека, компания-застройщик сдает по 40 и 45. Без всяких доплат, конечно же! Дополнительные квадраты для комфортного проживания - личная инициатива руководителя «Спецтепломонтажа» Майрама Дзебисова, его дань уважения тем, кто ковал Великую Победу.

Майрам Михайлович Дзебисов

Майрам Михайлович Дзебисов

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Майрам Михайлович Дзебисов

Родился 28 августа 1958 года в селе Гизель Пригородного района РСО - Алания.

Работать начал будучи студентом.

Первая запись в трудовой книжке датирована 1978 годом, Майрам Михайлович возглавлял строительный участок МЖС «Кобанская».

Диплом получил спустя два года, в 1980-м, после окончания Горского сельскохозяйственного института.

В 1988 году создал и возглавил строительный кооператив «Теп-лотехник».

1997 году предприятие было реорганизовано в ООО «Спецтепломонтаж».

Руководит им до настоящего времени.

Женат, отец пятерых детей.

Своих не бросаем

Компания «Спецтепломонтаж» возвела жилье и для своих сотрудников. Для обеспечения специалистов, желающих жить в сельской местности, запущена специальная программа в Пригородном районе. Для работников здесь построили 22 новых дома.

По условиям программы, 80% стоимости жилья выделяет государство, 19% дает работодатель и 1% район. Чтобы получить эти федеральные средства, был проделан большой объем работы - подготовлена проектно-сметная документация.

Стоит отметить, что работники получили дома, не вкладывая собственных средств в его строительство, но при условии заключения договора социального найма. По условиям договора в течение пяти лет жилье будет в долях принадлежать работодателю и администрации Пригородного района.

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