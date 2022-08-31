Для жизни и на века

Консультативно-диагностическая поликлиника РДКБ, Владикавказ

В Северной Осетии не осталось городов и сел, над преобразованием которых не потрудились бы специалисты ООО «Спецтепломонтаж». Сотрудники компании-застройщика, давно зарекомендовавшей себя надежным партнером республиканских властей, ведут работы в самых, казалось бы, непригодных для строительства территориях, осваивая высокогорные участки и специфические рельефы.

Жители РСО - Алания убеждены - проектировщикам и строителям «Спецтепломонтажа» под силу если не все, то многое. Именно поэтому они выбирают надежные, качественные и комфортные квартиры от ООО «Спецтепломонтаж». Теми же принципами руководствуется и республиканская власть, отдавая муниципальные заказы на строительство социальных объектов в надежные руки передовиков отрасли.

От проекта до объекта

ООО «Спецтепломонтаж» - предприятие многофункциональное, которое более трех десятков лет занимается строительством жилья, проведением водоснабжения и газоснабжения, электро- и теплосетей, установкой очистных сооружений, станций обеззараживания и других объектов жизнеобеспечения. В арсенале застройщика - серьезная материально-техническая база, одна из лучших среди отраслевых предприятий Республики Северная Осетия. В собственности «Спецтепломонтажа» около 200 единиц специализированной техники, позволяющей вести работы полного цикла: от проекта до объекта, включая прокладку коммуникаций и благоустройство дворовых территорий.

Возведение противотуберкулезного диспансера, Владикавказ

Перечень сданных объектов пополняется ежегодно, и все они пользуются особой популярностью среди местных жителей.

- В наших коммерческих домах мы стараемся отходить от общепринятых стандартов, - отмечает директор Майрам Михайлович Дзебисов. - Площадь однокомнатной квартиры у нас, к примеру, - от 50 до 62 квадратных метров. Я считаю, что народ устал от «клетушек». Людям нужно качественное, современное и просторное жилье. Кроме того, мы занимаемся и отделкой по личному заказу клиента, поэтому и ценовой диапазон у нас обширный.

В числе введенных в эксплуатацию объектов - жилые дома в Алагире, жилые дома в Беслане, поселке Бурон, первый микрорайон на улице Тельмана - 8 Марта, жилой комплекс в 11-м микрорайоне из 16 многоэтажных домов, 31-й и 32-й микрорайоны во Владикавказе с благоустроенными придомовыми территориями.

Одним из крупных объектов, сданных в эксплуатацию ООО «Спецтепломонтаж», стал микрорайон «Гранд-Парк» площадью в 34 тысяч квадратных метров по улице Коблова во Владикавказе.

Строительство жилого комплекса «Парк Олимпийский», Владикавказ

Стоит отметить, что скорость возведения объектов сочетается с высоким качеством.

- Строим мы из глиняного кирпича, который получаем от шести заводов Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, - уточняет директор. - Ежедневно завозим более 100 тысяч штук кирпича. И даже перегородки делаем из него. Не используем ни пеноблоков, ни пенобетона. Потому как, я уверен, строить нужно из экологически чистого материала. Качественно и на века.

ООО «Спецтепломонтаж» вносит существенный вклад в реализацию национального проекта «Жилье и комфортная среда», благодаря чему Северная Осетия занимает лидирующие позиции по темпам социального строительства на Северном Кавказе.

За более чем три десятилетия деятельности компанией проложены сотни магистральных сетей газоснабжения, водоводов и водопроводов, возведены тысячи квадратных метров инвестиционного и социального жилья как во Владикавказе, так и в других муниципалитетах.

Так, по заказу республиканского правительства, министерства строительства и архитектуры РСО - Алания и районных администраций в 2012 - 2013 годах компания возвела многоэтажные дома для переселенцев из ветхого жилья. В современные и просторные квартиры переехали жители деревянных бараков, построенных во Владикавказе еще в 60-х годах прошлого века.

Также компанией был возведен жилой микрорайон на 30 тысяч кв. метров по улице Цоколаева во Владикавказе для пострадавших в Бесланском теракте. Квартиры и здесь отпускались по цене ниже средней рыночной. В жилом комплексе по улице Цоколаева 36 детям-сиротам была выделена 41 квартира. Качество строительных и отделочных работ в них, перед тем как отдать ключи сиротам, оценивали на самом высоком уровне.

ООО «Спецтепломонтаж» сдает квартиры с установленной сантехникой, газовой плитой, отоплением. Выделяемые квартиры уже полностью готовы к заселению. Приятно удивляет качество работ, которые выполнила подрядная организация, в этом большая заслуга ее руководителя Майрама Дзебисова. Здесь очень интересная инфраструктура, рядом находятся школа, детский сад.

Среди социальных объектов, возведенных застройщиком по заказу государства, - Республиканский противотуберкулезный диспансер. Это целый комплекс медицинских зданий: стационар торакальной хирургии на 40 коек, приемное отделение, взрослая и детская поликлиника, рентгеновское отделение, административный корпус, операционный блок, реанимационное отделение на шесть коек, кафедра фтизиопульмонологии, стационар внелегочной хирургии на 30 коек, терапевтическое отделение для впервые выявленных больных на 60 коек и другие.

«Новый город» на улице Хадарцева, Владикавказ

География работ «Спецтепломонтажа» включает не только Северную, но и Южную Осетию. С 2015 года компания принимает активное участие в строительстве объектов медицинского назначения, жилищного строительства и инженерных сетей на территории РЮО.

Останавливаться на достигнутом коллектив ООО «Спецтепломонтаж» не намерен. В планах руководства компании - выход на рынок субъектов СКФО и Юга России.

Создание инфраструктуры - важнейшая часть деятельности

- Основное - это инфраструктура, - говорит Майрам Дзебисов. - Причем мы не просто подводим газ к домам, а строим целые магистрали.

В числе объектов инфраструктуры, построенных компанией: канализационный коллектор, водопроводные сети и ливневая канализация города Беслана, водопроводные сети и очистные сооружения в Алагире, где также компанией «Спецтепломонтаж» проведена реконструкция электрических сетей. Построен водопровод к Гусаринскому водозабору. Проведены берегоукрепительные работы на реках Терек, Суадаг и Комбилеевка.

ООО «Спецтепломонтаж» участвует в республиканском проекте по газификации горных районов республики. Работы ведутся в труднодоступных территориях и в условиях специфических рельефов, где специалисты компании демонстрируют высший строительный пилотаж.

Кадры решают все

Основатель компании Майрам Дзебисов - заслуженный строитель России и Северной Осетии, заслуженный работник ЖКХ республики, обладатель медали «Во славу Осетии».

Успех компании, по мнению руководства, во многом зависит от коллектива, который чтит традиции и преемственность поколений, но при этом применяет современный подход к работе.

На момент основания компании в ООО «Спецтепломонтаж» работало около 20 человек. Сейчас штат насчитывает порядка 500 высококвалифицированных работников различных направлений отрасли. У Дзебисова трудятся целыми династиями, многие специалисты уже ветераны. Соколовские, Дзебисовы, Савлоховы, Джиоевы, Ивановы, Будтуевы, Хатаговы, Торчиновы, Гогаевы, Гурциевы, Голоевы - вот лишь небольшая часть тех, кто на протяжении десятилетий создает славную репутацию родному предприятию.

Главными принципами руководителя «Спецтепломонтажа » Майрама Дзебисова по-прежнему остаются забота о людях, преданность делу и высочайшая личная ответственность за каждый объект.

ВАЖНО!

Ветеранам по нормативам положено по 36 кв. метров на человека, компания-застройщик сдает по 40 и 45. Без всяких доплат, конечно же! Дополнительные квадраты для комфортного проживания - личная инициатива руководителя «Спецтепломонтажа» Майрама Дзебисова, его дань уважения тем, кто ковал Великую Победу.

Майрам Михайлович Дзебисов

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Майрам Михайлович Дзебисов

Родился 28 августа 1958 года в селе Гизель Пригородного района РСО - Алания.

Работать начал будучи студентом.

Первая запись в трудовой книжке датирована 1978 годом, Майрам Михайлович возглавлял строительный участок МЖС «Кобанская».

Диплом получил спустя два года, в 1980-м, после окончания Горского сельскохозяйственного института.

В 1988 году создал и возглавил строительный кооператив «Теп-лотехник».

1997 году предприятие было реорганизовано в ООО «Спецтепломонтаж».

Руководит им до настоящего времени.

Женат, отец пятерых детей.

Своих не бросаем

Компания «Спецтепломонтаж» возвела жилье и для своих сотрудников. Для обеспечения специалистов, желающих жить в сельской местности, запущена специальная программа в Пригородном районе. Для работников здесь построили 22 новых дома.

По условиям программы, 80% стоимости жилья выделяет государство, 19% дает работодатель и 1% район. Чтобы получить эти федеральные средства, был проделан большой объем работы - подготовлена проектно-сметная документация.

Стоит отметить, что работники получили дома, не вкладывая собственных средств в его строительство, но при условии заключения договора социального найма. По условиям договора в течение пяти лет жилье будет в долях принадлежать работодателю и администрации Пригородного района.