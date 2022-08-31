«После смерти поступайте, как хотите»: Горбачев не хотел, чтобы на Ставрополье называли школу его именем

Михаил Горбачев ходил в гимназию в Красногвардейском районе Старополья, но не хотел, чтобы школу называли в его честь. Фото: Личный архив Михаила Горбачева/Дума Ставрополья/Михаил Фролов

Поздно вечером во вторник, 30 августа 2022 года, умер Михаил Горбачев. Несмотря на его положение и статус, многочисленные поездки, по словам самого экс-президента, он всегда переживал за свою малую родину - Ставрополье. Бывший глава Красногвардейского района Ставропольского края Сергей Белых рассказал журналисту «КП-Северный Кавказ», каким было школьное детство первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

По словам экс-чиновника, он познакомился с одним из ключевых политиков в истории России, когда стал возглавлять Красногвардейский район.

- До этого, естественно, я знал, что такой человек есть, кем он работал, когда он работал, ведь он - наш земляк. А близко познакомился с ним в 1997 году, когда я к нему попросился на прием, для того чтобы внести какие-то позитивные изменения в нашем районе. Тогда были определенные программы и они финансировались, вот я и поехал в Москву.

Сергей Белых познакомился с политиком в столице. По словам собеседника, он быстро нашел общий язык с Горбачевым, они хорошо понимали друг-друга.

- Он сказал, что поможет, пригласит инвесторов и сделает у нас в Красногвардейском - немецкий поселок. Немцы к нам приезжали, смотрели, всем все понравилось. Для реализации проекта нам нужно было собрать диаспору из трех тысяч человек, но смогли собрать только 1700. А в 2007 году я ушел и проект перестал существовать, - поясняет глава.

Несмотря на это, Сергей Белых продолжил общаться с Горбачевым. Эти встречи оставили светлые воспоминания у бывшего чиновника.

- И когда я приезжал в Москву, мы виделись и общались. В основном говорили про малую родину Горбачева, его интересовало, что там творилось. Ностальгия, наверное, есть у каждого и у него в том числе была.

По словам собеседника «КП», виделись они всегда в фонде Михаил Сергеевича, официальными их встречи никогда не были, но они каждый раз - обязательно состоялись.

- Михаил Сергеевич всегда назначал мне время, когда подъехать и я шел к нему. Он молодец, никогда не отменял встречи, мог задержаться минут на 20-30, - делиться воспоминаниям Сергей Белых

Будущий президент СССР жил в селе Привольное, но заканчивал школу в Красногвардейском районе. Когда Сергей Белых стал главой района, по его поручению школу, построенную еще в 1911 году, преобразовали в гимназию. Там и сейчас есть уголок Горбачева, и доска с упоминанием, что здесь учился Михаил Горбачев.

- Несмотря на то, что мы просили назвать школу в его честь, он сказал, что не хочет чтобы при жизни ее так называли, а там (после смерти) поступайте, как хотите, - поделился интересными подробностями глава района.

Несмотря на то, что Привольное достаточно далеко расположено от школы в Красногвардейском, Михаил Горбачев частенько ходил в образовательное учреждение пешком. И в мороз, и в снежную метель шел по дороге. Организованного школьного транспорта в те времена не было.

- Довезут - хорошо, не довезут - пешком ходил. Мог 20 км проходить, - уточнил Сергей Белых.

Как стало известно позже, Михаил Сергеевич жил в Красногвардейском, но на выходные и каникулы, а также в праздничные дни - возвращался в Привольное.

- Знания он получал. Сейчас, когда автобус ломается, ребенок пешком идти столько в школу не будет, такой тяги к знаниям у нынешних детей, к сожалению, нет. Знания надо добывать правильно и тогда они будут нормальные, а когда дети в комфортных условиях, я считаю, что дети немножко ленятся, - резюмировал собеседник.

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